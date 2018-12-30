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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

تظاهرات ضد دولتی در صربستان ادامه دارد

تظاهرات ضد دولتی در صربستان ادامه دارد

شب گذشته شمار زیادی از شهروندان بلگراد با برگزاری تظاهرات گسترده بار دیگر سیاست های دولت را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، شب گذشته برای چندمین هفته متوالی برخی از شهرهای صربستان شاهد برگزاری تظاهرات مردمی علیه دولت این کشور بود. 

این در حالی است که یک ائتلاف اپوزیسیون در صربستان اعتراضات شنبه را پس از حمله مهاجمان به رهبر یک حزب چپگرا و ضرب و شتم او در شهری در جنوب این کشور برنامه‌ریزی کرده بود.

از سوی دیگر رئیس جمهوری صربستان اعلام کرده که آماده شنیدن نظرات مخالفان خود است. 

گفتنی است «ووجیچ» از ناسیونالیست‌های تندرو بوده که اکنون خواستار اصلاح صربستان و پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا است، اما منتقدان داخلی بر این باورند که وی آزادی‌های دموکراتیک و رسانه‌ای را در این کشور  محدود کرده است.

کد مطلب 4499074
شقایق لامع زاده

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