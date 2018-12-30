«آبسایدوف» دوباره سرمربی تیم کشتی آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت تیم کشتی آذربایجان پیش از این بر عهده «فردوسی آمادوف» بود، اما با توجه به حضور «آمادوف» به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی آذربایجان، «سیف اله آبسایدوف» سرمربی پیشین این تیم بار دیگر به عنوان سرمربی تیم کشتی آذربایجان انتخاب شد.

آبسایدوف در کارنامه ورزشی خود مدال طلای المپیک ۱۹۸۰ و طلای رقابتهای جهانی ۱۹۸۱ و طلای قهرمانی اروپا را دارد و با هدایت وی تیم کشتی آزاد آذربایجان در المپیک ۲۰۱۲ لندن به ۲ مدال طلا و یک مدال برنز و در المپیک ۲۰۱۶ ریو به ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز دست یافت.

فردوسی آمادوف نیز قرار است به عنوان مربی به آبسایدوف در هدایت تیم کشتی آزاد آذربایجان کمک کند.