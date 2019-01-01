به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا از ۱۵ دی به میزبانی کشور امارات و با حضور ۲۴ تیم آغاز می شود که تیم ملی کشورمان به همراه یمن، عراق و ویتنام در گروه D این مسابقات حضور دارد.

در شانزده دوره گذشته این مسابقات ژاپن ۴، ایران و عربستان ۳، کره جنوبی ۲ و کویت، رژیم اشغالگر قدس، عراق و استرالیا هر کدام یکبار در جام قهرمانی را بالای سر بردند.

در همه ادوار گذشته این مسابقات تنها یک مربی توانسته بیشتر از یکبار قهرمانی در این مسابقات را تجربه کند. «کارلوس آلبرتو پریرا» مربی سرشناس اهل کشور برزیل دو بار و با دو تیم ملی مختلف قهرمان این مسابقات شده است. پریرا یکبار در سال ۱۹۸۰ همراه با تیم ملی کویت و یکبار هم در سال ۱۹۸۸ همراه با تیم ملی عربستان سعودی قهرمان جام ملتهای آسیا شده است تا از این حیث دارای بهترین عملکرد در تاریخ این مسابقات باشد.

تیم ملی ایران که ۳ بار عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورده است، هر ۳ قهرمانی اش را با مربیان وطنی تجربه کرده تا مربیان ایرانی در مجموع دارای بهترین عملکرد با تیم های خودی در این بازیها باشند.

ایران در سال ۱۹۶۸ با هدایت محمود بیاتی، در سال ۱۹۷۲ با هدایت محمد رنجبر و در سال ۱۹۷۶ با هدایت حشمت مهاجرانی قهرمان قاره کهن شده است.

تیم ملی ژاپن رکورددار قهرمانی در جام ملتهای آسیا با ۴ عنوان قهرمانی، با ۴ مربی غیر ژاپنی و غیر تکراری این عناوین را به دست آوره است. ژاپنی‌ها نخستین قهرمانی خود در آسیا را در سال ۱۹۹۲ و با هدایت یک مربی هلندی به اسم «هانس اوفت» به دست آوردند.

آنها سپس در سالهای ۲۰۰۰ با فیلیپ تروسیه مربی سرشناس فرانسوی، در سال ۲۰۰۴ با هدایت «زیکو»ی افسانه ای و در سال و در سال ۲۰۱۱ با هدایت «آلبرتو زاکرونی» ایتالیایی به قهرمانی این مسابقات رسیده‌اند.

عربستان سعودی که ۳ بار قهرمانی در این مسابقات را تجربه کرده تنها یکبار با مربی داخلی به این عنوان نائل شده است. «خلیل الریانی» که با این تیم در سال ۱۹۸۴ قهرمان آسیا شد تنها مربی عربستانی است که با تیمش به این عنوان رسیده است. سعودی ها بعد از آن دوبار دیگر بر بام آسیا ایستادند که این عناوین را در ۱۹۸۸ با کارلوس آلبرتو پریرا و در سال ۱۹۹۶ با «نلو وینگادا»ی پرتغالی به دست آورند.

در حالی «کارلوس آلبرتو پریرا»ی برزیلی با ۲ قهرمانی در آسیا به صورت انفرادی بهترین عملکرد را دارد که مربیان ایرانی و برزیلی با ۳ قهرمانی دارای بهترین عملکرد در ادوار گذشته این مسابقات هستند.

مربیان اهل کشور کره جنوبی هم با ۲ قهرمانی با تیم ملی کشور خودشان در رده بعدی قرار می گیرند. سهم دیگر کشورها در قهرمانی آسیا به لحاظ داشتن سرمربی عبارت است از: رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی، هلند، پرتغال، فرانسه و استرالیا.

ایران، کره جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، عربستان و استرالیا تنها کشورهایی هستند که با مربیان داخلی موفق به قهرمانی در این مسابقات معتبر آسیایی شده اند. سهم ایران با ۳ قهرمانی با ۳ مربی وطنی بیش از سایرین است و کره جنوبی هم با ۲ قهرمانی با ۲ مربی داخلی بعد از ایران بهترین عملکرد را دارد.