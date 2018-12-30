تکمیل مسکن مهر ۱۱ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی روز یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون از ۵۰ هزار مسکن مهر ۴۵ هزار واحد تحویل شده است که تکمیل آن نیارمند تشکیل کارگروه با اختیارات ویژه است.

وی بیان کرد: وعده ما اتمام مسکن مهر در سال ۹۸ بدون پروژه هایی است که مشکل حقوقی و قضایی دارند.

مهرآبادی تصریح کرد: ۲۶۵ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور تکمیل شده که برای تامین نیازها و واگذاری نهایی بالغ بر ۱۱ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: کمتر از ۱۰ درصد مسکن مهر استان قزوین باقیمانده است که برخی مشکل حقوقی و برخی مشکلات دیگر دارند.

وی یادآور شد: در زنجان پروژه مسکن مهر به کار خود پایان داده و در حال حاضر ۱۲ پروژه مشکل دار قزوین را باید مجزا کرده و بقیه را تکمیل کنیم.

مهرآبادی ادامه داد: برای اعلام اختتام مسکن مهر در استان قزوین منتظر ۲ هزار واحد مشکل دار نمی مانیم بالاخره پروژه های بزرگ ایراد هم دارد که باید کمک کنیم برطرف شود.

وی اظهار کرد: برای اتمام این پروژه به کمک همه دستگاهها نیازمندیم باید تفاهم نامه هایی با استانداران آماده شود و تعهدات هر دستگاه مشخص شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: شورای مسکن باید به مشکلات رسیدگی کند تا پایان سال ۹۸ مسکن مهر به پایان برسد.

وی یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان با بانکهای عامل و ۱۵۰۰ میلیارد تومان با تهاتر و ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن و تامین قیر باید مشکلات مسکن را حل کنیم.

مهرآبادی بیان کرد: ۲۵ هزار کلاس درس نیاز داریم که ۵۰۰ مورد را ما می توانیم بسازیم و ۴۰۰ مسجد را متقبل شده ایم وقرار شد ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه داده شود تا زیرساختها تامین شود و باید پیگیر اختصاص یک هزار میلیارد تومان دوم باشیم تا کارها تسریع شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: از محل اسناد خزانه، فروش زمین و یارانه باید پروژه مسکن مهر به پایان برسد.

وی با بیان اینکه اگر لایحه تصویب شود مشکلی نخواهیم داشت، گفت: تامین خدمات زیربنایی در اولویت تکمیل مسکن مهر است امیدواریم با کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان بتوانیم پروژه های آماده را هر چه سریع‌تر تحویل دهیم.