در جستجوی «لبخند گم شده» کودکان در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، «لبخند گم شده» داستان دختر کوچکی به نام سوفی است که درپی دزدیده شدن لبخندش به جستجوی دوباره‌ی آن می‌پردازد. این کتاب به قلم تئیری روبرشت برای سومین بار به دست مخاطبان کودک رسیده است.

این اثر فانتزی تلاش دارد به موضوع مبارزه با غم و اندوه و شیوه‌ درست تعاملات اجتماعی برای کودکان بپردازد.

سوفی که به اشتباه وارد یک دوستی غلط می‌شود لبخند خود را از دست می‌دهد و تا شب پاسخگوی سوال دیگران است که با لبخندش چه کرده است. این کودک در نهایت تصمیم می گیرد از مهارت حل مساله استفاده کرده و لبخند دزدیده شده اش را پس بگیرد.

مخاطبان این کتاب کودکان بالای 6 سال‌اند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: وقتی به خانه رسیدم مامان پرسید:« چی شده؟ کو لبخندت؟کاشکی زود برگردد. دنیا بدون لبخند تو قشنگ نیست. جواب ندادم. در عوض دست‌هایم را جلو دهانم گرفتم. بعد بابا گفت: یک دقیقه صبر کن. من خوب می‌دانم چطور تو را بخندانم و از اتاق بیرون رفت. وقتی برگشت، مثل دلقک ها لباس پوشیده بود.شروع کرد به شکلک درآوردن.

گفتنی است این داستان تخیلی توسط فراز پندار ترجمه شده و 11 هزار تومان قیمت دارد.