اقدامی که ترکیه را عصبانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندهان ارتش آمریکا از پنتاگون خواسته اند که با وجود تصمیم کاخ سفید برای خارج کردن نیروها از سوریه، تسلیحات آمریکایی که برای جنگ با داعش در اختیار گروه های کرد سوری قرار گرفته همچنان در اختیار آنها باقی بماند. این خواسته در صورت تحقق، موجب عصبانیت ترکیه می شود.

ترکیه در سال های اخیر انتقادات زیادی را از آمریکا به دلیل حمایت واشنگتن از گروه های کرد سوری انجام داده و باقی ماندن تسلیحات آمریکایی در دستان کردهای سوری که ترکیه آنها را گروه های تروریستی می داند، بار دیگر موجب بروز تنش میان واشنگتن و آنکارا می شود.

سه مقام نظامی که رویترز اشاره ای به نام آنها نکرده، عنوان داشته اند که این خواسته جزء موارد اصلی مطرح شده در مذاکرات مربوط به خروج نظامیان آمریکایی از سوریه بوده اما هنوز مشخص نیست که پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) چه تصمیمی در خصوص آن اتخاذ کند.

این وضعیت در حالی است که هنوز ابهامات زیادی در خصوص مناطقی که نظامیان آمریکایی از آنها خارج می شوند وجود دارد. مهمترین منطقه شهر منبج است که در روزهای گذشته خبرهای متعددی در خصوص آن منتشر شده و بر اساس آخرین تحولات سوریه، نیروهای ارتش وارد این شهر شده و پرچم رسمی سوریه در آن به اهتزاز درآمده است.