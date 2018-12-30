به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در بوشهر اظهار داشت: روز نهم دی ماه سال ۸۸ روز فتح الفتوح بود چرا که در این روز یکی از توطئه های بزرگ که برعلیه ملت، انقلاب و مردم ایران اسلامی بود شکست خورد.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ ماهیت تمام عیار یک کودتا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را داشت و اکنون که از آن واقعه گذشته است آنهایی که در داخل کارهای فراوانی برای دامن زدن به این فتنه کرده اند با بروز حقایق فهمیدند چه توطئه وسیعی علیه ایران توسط دشمنان نظام در حال شکل‌گیری بود.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: در این فتنه همه دشمنان نظام با هم متحد شدند و در داخل سوار بر موج منحرف شدند که جریان اصلاحات را به دست گرفتند این ترکیب برنامه ریزی خود را از ماه ها قبل آغاز و سرمایه‌گذاری بسیاری را برای راه‌اندازی انقلاب رنگین انجام دادند اما این توطئه با شکست روبرو شد.

لاریجانی با بیان اینکه اولین چیزی که مدعیان دموکراسی آن را در این واقعه نقص کردند خود دموکراسی بود، عنوان کرد: تئوری این فتنه بر این اساس بود که مردم به خیابان‌ها بیایند و رای خود را به جای صندوق‌های رای از کف خیابان‌ها جستجو کنند و این زمینه ای برای ساقط شدن نظام باشد.

وی با عنوان اینکه امروز پیروزی و یا شکست ایران به پای اسلام نوشته می‌شود، گفت: امروز کشور ما به عنوان یک کشور مسلمان و حامی دیگر کشورهای مظلوم و مسلمان در جهان شناخته شده است.

دبیر ستان حقوق بشر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، خاطر نشان کرد: باید از هر حادثه درس و عبرت گرفت، درس برای جهادی که موجب موفقیت شد و عبرت برای موضوعی که موجب این توطئه شد.

لاریجانی عنوان کرد: تحلیل دشمنان پس از پیروزی ایران در برابر این فتنه سه دلیل بود که شامل شجاعت رهبری ایران، وجود دستگاه های امنیتی قوی به خصوص سپاه و تشکیلات قضایی و بصیرت مردم است.

وی در ادامه افزود: اگر یک دهم اتفاق هایی که در سال ۸۸ در ایران رویداد در آمریکا، انگلیس و یا اسرائیل انجام می شد نظام هایشان سرنگون می شد چرا که هیچ کدام از سه رکنی که موجب پیروزی ایران شد را ندارد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه باید تصویر درستی از وقایع وجود داشته باشد، بیان کرد: یکی از اشکالات مسئولین اجرایی ما در زمینه برجام تصویر غلطی بود که فکر می کردند اگر بنا است چرخ اقتصاد مردم در ایران بچرخد باید چرخ سانتیفوژها کند تر بچرخد اما این تصویر اشتباه بود.

لاریجانی گفت: این که دشمنان بر علیه ما توطئه می کنند عجیب نیست اما ما باید با دشمن شناسی رفتار های مناسبی را در برابر آنها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: این که بگوییم برای جلوگیری از ناراحتی آمریکا باید شعار مرگ بر آمریکا را کم کنید یک ساده لوحی و عدم فهم درست از دشمن است چرا که وقتی دشمن از چیزی ناراحت می شود یعنی میدان نفوذ آن چیز زیاد بوده و موثر بوده است.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: برخی در سال ۸۸ شاهد آن بودند که صدای جهان استکبار، منافقین و دشمنان با آنها یکی است اما راه خود را از آنها جدا نکردند.

لاریجانی عنوان کرد: جریانی سیاسی که در انتخابات ثبت نام کرد و در مسیر انتخابات قرار گرفت اما از فرصت استفاده کرد و از پشت به نظام ضربه زد.