بررسی دلایل قطع درختان باغ منطقه ۲۹بهمن تبریز/ ضرورت حفظ فضای سبز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ شکور اکبر نژاد رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز در آغاز نود و چهارمین نشست این شورا گفت: امید داریم همه مسئولان نظام در راستای الفت ملی و وحدت افزایی گام بردارند. به‌ویژه در شرایط فعلی کشور به اتحاد و هماهنگی و کار بیشتر در راستای استفاده از توان همه دلسوزان کشور نیاز داریم.

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: شهرداری ، مادر همه درختان شهر به شمار می‌آید و به دلیل آنکه کاشت هر نهال مبالغ کلان برای شهرداری هزینه در پی دارد، خود ملزم و موظف به حفظ درختان می‌دانیم.

محوریت برنامه‌های شهرداری توسعه فضای سبز است

وی افزود: در ردیف‌های درآمدی شهرداری در یک سال گذشته به‌هیچ‌عنوان به تغییر کاربری که لازمه آن از بین بردن باغات هست، جایگاهی نداشته است.

شهردار تبریز ادامه داد: محوریت برنامه‌های شهرداری توسعه فضای سبز است و در همین راستا طی یک سال اخیر ۲۰ پارک بزرگ و کوچک در تبریز افتتاح کرده‌ایم.

وی ابراز داشت: افرادی به دنبال شیطنت و فضاسازی درباره قطع اشجار هستند که من پاسخ آن‌ها را نمی‌دهم.

شهین باهر ادامه داد: اگر درختی پوسیده باشد، شناسایی و برای رفع خطر قطع می‌شوند تا به خاطر شکستگی در هنگام باد و طوفان حادثه‌ساز نشود.

وی گفت: تا حد امکان درختان را با استفاده از دستگاه درخت‌کن جابجا می‌کنیم.

درختان قطع‌شده آفت‌زده بودند

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نیز در این جلسه گفت: درختان قطع‌شده آفت‌زده بودند. ۱۹۱ اصله درخت در باغ منطقه۲۹ بهمن دارای آفت بودند و یا خشک‌شده بودند. این اقدام با نظارت و مجوز کمیسیون حفظ گسترش و توسعه فضای سبز انجام‌گرفته است.

علی مدبر بابیان اینکه این باغ از سه سال پیش توسط مالک خریداری‌شده بود، ادامه داد: بررسی‌هایی انجام دادیم که مشخص شد برخی از درختان این باغ خشک‌شده بود و برخی دیگر نیز آفت داشتند.

وی سپس افزود: کارشناسان گیاه‌پزشکی نیز این موضوع را بررسی کردند و مشخص شد ۱۹۱ اصله درخت در این باغ دارای آفت بوده و یا خشک‌شده‌اند که قطع و امحای آن‌ها ضروری بود تا آفات به دیگر درختان منتقل نشود.

مدبر همچنین ادامه داد: از ۱۹۱ اصله درخت ۵۳ اصله قطع شد که اگر چنین نمی‌شد آفات آن‌ها در ماه‌های آینده به دیگر درختان منتقل می‌شد.

شهرداری تبریز باغ‌ها را تملک کند

عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: شهرداری تبریز باغ‌ها را تملک کند تا بتواند آن‌ها را حفظ کند.

محمد اشرف نیا سپس بابیان اینکه شهرداری تبریز می‌تواند با تملک این باغات به کشمکش قطع و یا حفظ درختان پایان داده و فضای سبز را حفظ کند، افزود: باید این راهکار عملیاتی شود وگرنه هیچ‌کدام از این جلسات و توضیحات فایده‌ای ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تا زمانی که زمین سرمایه محسوب شود شاهد این‌چنین اقداماتی خواهیم بود، افزود: ؟ باید به زمین و املاک به چشم ابزارِ سرمایه نگاه کرد، نه خود سرمایه. باید نفعی برای صاحبان باغات وجود داشته باشد که از درختان نگه‌داری شود و یا همچنان شاهد قطع درختان خواهیم بود.

اشرف نیا افزود: باغ‌های بسیاری در نقاط مختلف تبریز از بین رفتند و برخی از مالکان نیز به‌عمد درختان را خشک کردند و یا آب را قطع کردند و سپس بهانه نبود آب را مطرح کردند تا تغییر کاربری دهند.

درختان به‌صورت عامدانه خشکانده شده‌اند

نائب رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: اگر شهرداری امکان ورود به موضوع باغات خصوصی را دارد، چرا تا پیش از بروز تهدید و خشکاندن درختان به موضوع ورود پیدا نمی‌کند؟!

سونیا اندیش ادامه داد: آنچه نقشه‌ها و تصاویر نشان می‌دهد، حاکی از آن است که در باغ ۲۹ بهمن، درختان به‌صورت عامدانه خشکانده شده‌اند درحالی‌که در این منطقه به دلیل وجود قنات، مشکل تأمین آب وجود ندارد.

وی افزود: ادعاشده است که درختان خشکیده آفت‌زده بوده‌اند. درخت خشکیده چطور می‌تواند منبع وجود آفت باشد. اگر امروز پاسخ کافی به این سؤال دریافت نکنیم، این موضوع فردا در مناطق بیشتری تکرار خواهد شد.

فریدون بابایی اقدم دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز گفت: طبق قانون شورای شهر باید تا بهمن‌ماه موضوع تعرفه عوارض محلی را تصویب کند. این لایحه ۱۰ روز پیش به شورای شهر واصل‌شده و زمان برای جمع‌بندی آن اندک است. نباید اجازه دهیم این موضوع مورد غفلت واقع شود.

خشکاندن و قطع اشجار نمی‌توانست غیر عامدانه باشد

سعید نیکوخصلت دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: تبریز به لحاظ تراکم، پرملات ترین شهر کشور به شمار می‌آید و فضاهای سبز به محاق رفته‌اند.

وی گفت: همه ابعاد قضیه روشن است منتهی ما قصد نداریم که قبح قضیه را بیش از این بیرون بکشیم.

وی افزود: همه امکانات لازم برای حفظ باغ ۲۹ بهمن وجود داشته است لذا مشخص است که خشکاندن و قطع اشجار نمی‌توانست غیر عامدانه باشد.

شهرداری تبریز موظف به حفظ فضاهای سبز است

فرج محمدقلی زاده عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: شهرداری موظف به حفظ فضاهای سبز است و دراین‌باره مبنای قانونی وجود دارد.

وی گفت: درصورتی‌که ثابت شود درختان به‌صورت عامدانه خشکانده شده‌اند، این باغ باید طبق قانون به نفع شهرداری مصادره شود.

وی ادامه داد: اگر مالکین این تهدید را متوجه باشند، به خود اجازه نخواهند داد به تاراج باغ‌ها بپردازند.

عضو شورای شهر تبریز افزود: فیلم‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد نشان می‌دهد که به اسم هرس درختان قلع‌وقمع شده‌اند، آن‌هم در حضور مدیران شهرداری!

وی گفت: اگر در نوبت‌های قبلی با مقصرین برخورد می‌شد، دیگرکسی جرات تخطی از قانون را به خود راه نمی‌داد. بازخواست خاطیان قطعاً به بازگشت بخشی از اعتماد مردم منجر خواهد شد.

رئیس شورای شهر نیز گفت: اگر شهرداری مجوزی برای قطع یا جابجایی اشجار دارد، چرا این کار به‌صورت شبانه از سوی شهرداری اجرا می‌شود تا شائبه‌های مختلف را به ذهن شهروندان متبادر کند.

شکور اکبر نژاد افزود: شهرداری پس از کسب مجوز باید به‌صورت کاملاً شفاف و حتی با اعلام قبلی اقدام کند تا راه را برای شیطنت‌های بعدی ببندد.