یونیفرم چینی دانش آموزان را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد چین تصمیم دارد حتی کودکان در مدرسه ها را کنترل کند. درهمین راستا دانش آموزان بیش از ۱۰ مدرسه در ایالت گویژو و منطفه خودمختار گوانگشی ژوانگ یونیفرم های هوشمندی می پوشند که شرکت «گویانیو تکنولوژی» آن را برای ارتقای امنیت و کنترل حضور دانش آموزان در مدرسه ساخته است.

هر یونیفرم به دو تراشه مجهز است که ورود و خروج دانش آموز به مدرسه را نشان می دهد و به طور خودکار اطلاعات را به والدین و معلمان ارسال می کند. همچنین هنگام خروج بدون اجازه دانش آموز از مدرسه، یک پیام هشدار صوتی به مسئولان اطلاع رسانی می کند.

همچنین هر یونیفرم با اطلاعات مربوط به صورت کودک و سیستم احراز هویت شناسایی صورت در ورودی مدارس مرتبط است. اگر کودکی غیبت کند یا اطلاعات صورت و یونیفرم او همخوانی نداشته باشد، پیام هشدار صادر می کند.

تراشه های موجود در یونیفرم ها را می توان تا ۵۰۰ بار شست. همچنین آنها می توانند دمایی تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

از زمانی که این فناوری از ۲۰۱۶ میلادی به کار گرفته شد، میزان حضور دانش آموزان در مدارس بیشتر شد.