خدا را شاکریم که پزشکانی متعهد و متخصص داریم

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام دکتر محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران به نخستین کنگره سراسری سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم (س) بدین شرح است :

" بسمه تعالی "

میهمانان محترم نخستین کنگره سراسری سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم (ص) :

صادق (ع) آل محمد (ص) فرمود که اهل هر سرزمینی از سه کس که در امور دنیا و آخرت خود به آنها رجوع کنند بی نیاز نیستند ، فقیه عالم ورع ، امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه .

خدا را شاکریم که در عصر ولایت فقیهی عالم و پرهیزکار و فرمانروایی عادل و نیک کردار که فرمانش را به جان و دل برند ، پزشکانی فرهیخته و دیده ور و مورد اعتماد و اطمینان به ما کرامت فرموده است که با دو بال تعهد و تخصص و با معرفت و عشق درمان دردمندان و شفای بیماران را به عنایت " الطبیب الشافی " وجهه همت ساخته و تحفه گرانبهای بهبودی و تندرستی را به انسان ها ارزانی داشته اند.

چه زیباست که فقیهان ابدان در کنار طبیبان ادیان ، دنیا و آخرت بندگان را در سایه رهبری فرزانه و دادگستر بهشتی ساخته باشند تا مثلث امنیت روحی و و جسمی و اجتماعی ، قلب سلیم را در زندگی سالمانه و پر عافیت و جامعه ای سالم و خوش عاقبت رقم زند.

با بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) دوام توفیقات شما را از خدواند متعال خواستارم.