به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «گربه‌ها فروشی نیستند» که توسط موژان آذر گردآوری شده تا ۲۰ دی ماه برپاست.

مدیر نگارخانه سروناز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشتر هنرمندان نمایشگاه قبلی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: تعدادی اثر جدید و دو هنرمند به این نمایشگاه اضافه شده است.

هستی خالدی با اعلام اینکه نمایشگاه یادشده جمعه ۷ دی ماه گشایش یافت افزود: در این نمایشگاه ۲۵ اثر در زمینه نقاشی، عکس و چاپ دستی به معرض دید گذاشته شده است.

وی به معرفی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه پرداخت و گفت: موژان آذر، ایمان ایران ‌نژاد، وحید ایروانی، حامد امامی، ماهنی تذهیبی، امیرعباس ثابت مظفری، شیرین صادقیان، سمانه صلواتی، گلریز گرگانی، حسین مبینی، فرناز منصوری، علیرضا ناصحی، جمیله وفا کیش، رضا هدایت و حسین یکتاپور در نمایشگاه «گربه‌ها فروشی نیستند» دارای اثر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «گربه‌ها فروشی نیستند» تا پنجشنبه ۲۰ دی ادامه دارد و ساعات بازدید ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶.۳۰ تا ۲۱.۳۰ است.