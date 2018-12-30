هاشمی جلسه شورای شهر تهران را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران طرح الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از ۹ سطح به ۶ سطح و حذف پست های قائم مقامی و یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی بررسی شد که پس از ارائه پیشنهاد از سوی بهاره آروین، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از رئیس شورا خواست این پیشنهاد دوباره در صحن مطرح و سپس رای‌گیری شود.

محسن هاشمی خطاب به وی گفت: این پیشنهاد قرائت شد و موافق و مخالفی نداشت. بنابراین رای گیری انجام می‌شود.

سالاری خطاب به وی گفت: اینگونه درست نیست که هر بار شما صحن شورا را به یک صورت اداره می کنید و ما باید بدانیم به چه چیز رای می‌دهیم.

هاشمی ادامه داد: اگر شما حواستان به صحن باشد، نیاز به تکرار نیست.

با پافشاری برخی از اعضاء محسن هاشمی صحن را به حالت قهر ترک کرد و گفت شما بفرمائید صحن را اداره کنید.

تلاشهای علیخانی، اعطا و امانی نیز سبب نشد هاشمی جلسه را ترک نکند.

همچنین حسن رسولی به دلیل حذف بند ۲ این طرح که به اعتقاد وی طرح را بی اثر کرده بود، صحن را ترک کرد.

در ادامه، حجت نظری گفت: وقتی ما نمی توانیم به درستی صحن را اداره کنیم، چطور می خواهیم به موضوع کاهش سطوح سازمانی شهرداری ورود کنیم.

پس از هاشمی، میرلوحی، میلانی و نظری نیز صحن را ترک کردند.