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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

هاشمی جلسه شورای شهر تهران را ترک کرد

هاشمی جلسه شورای شهر تهران را ترک کرد

پس از انتقاد محمد سالاری به نحوه اداره شورا توسط محسن هاشمی، وی صحن شورا را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران طرح الزام شهرداری به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از ۹ سطح به ۶ سطح و حذف پست های قائم مقامی و یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی بررسی شد که پس از ارائه پیشنهاد از سوی بهاره آروین، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از رئیس شورا خواست این پیشنهاد دوباره در صحن مطرح و سپس رای‌گیری شود.

محسن هاشمی خطاب به وی گفت: این پیشنهاد قرائت شد و موافق و مخالفی نداشت. بنابراین رای گیری انجام می‌شود.

سالاری خطاب به وی گفت: اینگونه درست نیست که هر بار شما صحن شورا را به یک صورت اداره می کنید و ما باید بدانیم به چه چیز رای می‌دهیم.

هاشمی ادامه داد: اگر شما حواستان به صحن باشد، نیاز به تکرار نیست.

با پافشاری برخی از اعضاء محسن هاشمی صحن را به حالت قهر ترک کرد و گفت شما بفرمائید صحن را اداره کنید.

تلاشهای علیخانی، اعطا و امانی نیز سبب نشد هاشمی جلسه را ترک نکند.

همچنین حسن رسولی به دلیل حذف بند ۲ این طرح که به اعتقاد وی طرح را بی اثر کرده بود، صحن را ترک کرد.

در ادامه، حجت نظری گفت: وقتی ما نمی توانیم به درستی صحن را اداره کنیم، چطور می خواهیم به موضوع کاهش سطوح سازمانی شهرداری ورود کنیم.

پس از هاشمی، میرلوحی، میلانی و نظری نیز صحن را ترک کردند.

کد مطلب 4499095
نورا حسینی

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