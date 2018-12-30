۹ دی تجلی دفاع مردم از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی صبح یکشنبه در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت ۹ دی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از تیرماه آغاز به فعالیت کرده و تاکنون جلسات زیادی برگزار شده است.

وی با اشاره به تهیه دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی در همه بخش ها، بیان کرد: همچنین تمامی گروه ها برنامه های ویژه خود در دهه فجر را تا پایان دی ماه به دبیرخانه ستاد ارسال خواهند کرد.

رئیس ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ۹ دی را روز بصیرت و میثاق ملت با ولایت عنوان کرد و گفت: در ششمین جلسه ستاد برای برگزاری این برنامه مهم برنامه ریزی شد و هر نهادی برنامه های مختلفی برای این روز تعیین کرده است.

ملایی ادامه داد: امسال در جلسات ستاد «چهل سال ولایت مداری، بصیرت و اقامت رمز ماندگاری انقلاب اسلامی» به عنوان شعار این روز انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه امسال در بیش از ۳۰ نقطه استان مراسم محوری ۹ دی برگزار می شود، عنوان داشت: با حضور پرشور مردم دین مدار خراسان جنوبی این برنامه ها برخی برگزار و برخی نیز برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به جنگ نرم همه جانبه رسانه ای، روانی و اقتصادی علیه نظام اسلامی در جریان است اهمیت حضور در این مراسم را دوچندان می کند.