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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

اعلام شرایط فسخ یکطرفه قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال

اعلام شرایط فسخ یکطرفه قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال

مدیر نقل وانتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران شرایط فسخ یکطرفه قرارداد از سوی باشگاه‌ها و بازیکنان در نیم فصل را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز محمودزاده در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد شرایط فسخ یکطرفه قرارداد اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه نقل و انتقالات، باشگاه ها و بازیکنانی که مبانی حقوقی و تعهداتی را در متن قرارداد طرفین گنجانده اند و ادعای عدم رعایت آن را دارند، با طرح شکایت در سازمان لیگ و منوط به اعلام نظر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال می توانند  فقط  در زمان نقل و انتقالات نیم فصل از تاریخ ۱۶ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فسخ یکطرفه قرارداد نمایند.

وی تصریح کرد: بدیهی است با توجه به قوانین حقوقی،  تمامی مسئولیت های ناشی از این موضوع متوجه طرف فسخ کننده  است.

کد مطلب 4499102

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