اعلام شرایط فسخ یکطرفه قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز محمودزاده در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد شرایط فسخ یکطرفه قرارداد اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه نقل و انتقالات، باشگاه ها و بازیکنانی که مبانی حقوقی و تعهداتی را در متن قرارداد طرفین گنجانده اند و ادعای عدم رعایت آن را دارند، با طرح شکایت در سازمان لیگ و منوط به اعلام نظر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال می توانند فقط در زمان نقل و انتقالات نیم فصل از تاریخ ۱۶ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فسخ یکطرفه قرارداد نمایند.

وی تصریح کرد: بدیهی است با توجه به قوانین حقوقی، تمامی مسئولیت های ناشی از این موضوع متوجه طرف فسخ کننده است.