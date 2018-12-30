نگران بازی کردن نیستم/ گلزنی برای استقلال لذت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم جوان تیم فوتبال استقلال در نیم فصل اول عملکرد خوبی در ترکیب آبی پوشان داشت و توانست خود را به عنوان یکی از پدیده‌های لیگ معرفی کند. وی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در خصوص شرایط خودش و تیم استقلال توضیحاتی داد که مشروح آن را در زیر می خوانید.

* در فاصله کوتاه تا شروع دوباره تمرینات، در چه شرایطی هستی؟

- بعد از پایان مسابقات مصدومیتی جزئی داشتم که البته بیشتر به دلیل خستگی و فشردگی مسابقات و تمرینات بود. به اردوی تیم امید رفتم و بعد از کسب اجازه مرخصی گرفتم تا کمی استراحت کنم زیرا بعد از یک نیم فصل پرفشار به چند روز استراحت نیاز داشتم. این روزها شرایط خوبی دارم و برای شروع تمرینات کاملا آماده هستم. همچنین برنامه اختصاصی که آقای شفر برای بازیکنان در نظر گرفتند را روزانه بدون مشکل انجام می دهم تا تمرینات گروهی آغاز شود.

* در استقلال به ترکیب اصلی رسیدی و حتی تجربه گلزنی هم داشتی. در این باره صحبت کن.

- همانگونه که انتظار داشتم، آقای شفر به تدریج از من در ترکیب تیم بازی گرفتند تا من با گذشت زمان با شرایط تیم آشنا شوم و بتوانم خودم را پیدا کنم. فکر می‌کنم من هم با گذشت زمان بهتر در تیم جا افتادم و گلزنی هم کردم. گل زدن برای استقلال احساس خوبی دارد که صحبت کردن درباره آن بسیار سخت است. ما تماشاگران بزرگی داریم که وقتی آنها خوشحال می شوند، من هم خوشحال می شوم و امیدوارم باز هم آنها را شاد کنم.

* تجربه کار کردن با شفر چطور است؟

- ایشان واقعا مسائل زیادی به من یاد می دهد. در نیم فصل اول نکات بسیاری را به من آموخت و در مسیر بسیار خوبی به من فرصت بازی کردن برای استقلال را می دهد. نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر روحی و روانی نیز ایشان به من نکات مهمی را منتقل می کنند و کار کردن با ایشان برای من در ابتدای مسیر فوتبالم یک اتفاق بسیار خوب است.

* استقلال کار سختی در لیگ قهرمانان آسیا دارد.

- همه تیم های گروه ما کار سختی دارند. همانگونه که ما می گوییم رقیبان بزرگ و سختی داریم، آنها نیز می دانند که با استقلال باید دیدار کنند و قطعا کار آنها نیز آسان نیست. استقلال فصل گذشته نیز صدرنشین گروه دشواری شد و امسال نیز همه تلاش ما این است که مرحله گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و به مراحل بالاتر برسیم

* درباره روند استقلال در نیم فصل اول و دیدارهای نیم فصل دوم چه نظری دارید؟

- ما در هفته‌های پایانی نیم فصل اول روند بسیار خوبی داشتیم. نه تنها در نتیجه نگیری بلکه در نمایش داخل زمین نیز بسیار موفق بودیم و روی دور برد قرار داشتیم. تمام تلاش ما و مجموعه باشگاه این است که نیم فصل دوم را با همین شرایط آغاز کنیم و می خواهیم در نیم فصل دوم از هفته اول پر قدرت ظاهر شویم تا استقلال مدعی قهرمانی باشد.

* استقلال در خط حمله مهاجمان زیادی دارد. نگران ترافیک خط حمله نیستید؟

- نه اصلا. من کار خودم را انجام می دهم و هر زمان که آقای شفر بخواهد، آماده بازی کردن هستم. ایشان همیشه به من لطف داشته و من به تصمیمات سرمربی تیم اعتماد کامل دارم و می دانم که همیشه در بهترین زمان از من بازی خواهد گرفت و من نیز برای موفقیت تیم تلاش خواهم کرد.