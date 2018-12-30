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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

همزمان با سراسر کشور؛

مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در قزوین برگزار شد

مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در قزوین برگزار شد

قزوین- در سالروز حماسه ۹ دی، اجتماع مردم قزوین همزمان با دیگر شهرستان ها با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت یوم الله ماندگار نهم دی در قزوین، همزمان با دیگر شهرستان‌ها با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایتمدار  آغاز شد.

در تجمع مردم در خیابان شهدا که با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده شهدا، جانبازان، گروههای مختلف مردم با سردادن شعارهای «مرگ بر ـآمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه گر» حمایت خود را از ولایت و انزجار خود را از دشمنان داخلی و خارجی اعلام کردند.

ما مطیع رهبریم، فدائیان رهبریم در پلاکاردهای تجمع کنندگان به چشم می خورد.

در ۹ دی مردم آمدند تا شعله های فتنه را خاموش کنند و نقشه و نیرنگ دشمن را خنثی کنند.

سخنران مراسم، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بود.

کد مطلب 4499114

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