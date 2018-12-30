شکاف در حزب «خانه یهود» پیش از انتخابات زودهنگام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نفتالی بنت» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب خانه یهودی، امروز یکشنبه از تصمیم خود برای ایجاد یک حزب جدید خبر داد.

نفتالی بنت با اعلام این مطلب عنوان داشت که به همراه «آیلت شاکد» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که معاون وی در حزب خانه یهود محسوب می شد، حزب جدید را که «راست جدید» نام دارد تاسیس می کند.

نفتالی بنت از جمله چهره های افراطی در کابینه رژیم صهیونیستی محسوب می شود که خواستار شدت عمل بیشتر در قبال فلسطینیان است.

بنت امروز یکشنبه از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به خاطر پذیرش طرح آتش بس اخیر در غزه با گروه فلسطینی حماس و خودداری از برچیدن روستای خان الاحمر فلسطینیان واقع در کرانه غربی رود اردن انتقاد کرد.

بنت همچنین با انتقاد از رابطه نزدیک رهبر حزب لیکود با احزاب مذهبی یهودی نظیر حزب شاس گفت: نتانیاهو متوجه است که جامعه صهیونیستی مذهبی را در جیب خود دارد و هر طور که با آنها برخورد کند در نهایت او را دنبال خواهند کرد.

او افزود که حزب «راست جدید» برای رسیدن به برابری بین شهروندان سکولار و مذهبی تلاش خواهد کرد.

بنا بر نظرسنجی ها، محبوبیت حزب خانه یهودی در بین رای دهندگان سکولار کاهش یافته است. این حزب که در سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز به کار کرد، با تاسیس کشور فلسطین در غرب رود اردن به هر شکل و ترتیبی مخالف است.