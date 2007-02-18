"رؤیای خیس" در میان دانشجویان نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه پوران درخشنده درباره انتخاب بازیگران نوجوان فیلم گفت: "ما در سینمای ایران بازیگر نوجوان نداریم. بیشتر این هنرمندان در تلویزیون فعالیت دارند و به گونه ای کلیشه شده اند. من در ابتدا برای انتخاب بازیگران آگهی های مختلفی دادم و خوشبختانه با حدود 300 بازیگر نوجوان رو به رو شدم که پس از گرفتن تست های مختلف موفق شدم این دو بازیگر را از بین آنها انتخاب کنم."

افسانه پاکرو در ارتباط با فعالیت هنری خود در زمینه بازیگری عنوان کرد: "من ابتدا در فیلم "محکومین بهشت" که این روزها در حال اکران است به ایفای نقش پرداختم و پس از آن نیز در سریال "رسم عاشقی". بعد از بازی در فیلم "رویای خیس" هم در کاری از ایرج قادری با نام "محاکمه" بازی کردم."

درخشنده در ادامه با اشاره به مشکلات فیلم "رویای خیس" در زمان گرفتن پروانه نمایش گفت: "متاسفانه در سینما همیشه مشکلاتی وجود دارد که حل نمی شود. در همان ابتدا که من این کار را شروع کردم تعدادی از همکارانم به من توصیه کردند این موضوع و ساختن فیلمی درباره دوران بلوغ نوجوانان را پیگیری نکنم. زیرا آنها معتقد بودند این موضوع در سینمای ما محدودیت های فراوانی دارد و ساخت آن مشکلاتی به همراه دارد."

وی ادامه داد: "من با سرمایه شخصی خودم و با حضور جوانان علاقمند به هنر سینما کار را آغاز کردم. وقتی فیلم ساخته شد من با مشکلات زیادی رو به رو شدم. همان ابتدا برای شرکت این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فجر سال گذشته با مشکلاتی رو به رو شدم. آنها با موضوع فیلم مشکل داشتند. به همین دلیل فیلم را از بخش مسابقه خارج کردند و آن را در بخش میهمان قرار دادند. در زمان گرفتن پروانه ساخت فیلم نیز مجبور شدم پایان فیلم را تغییر دهم. این نسخه که امروز در حال اکران است با نسخه ای که سال گذشته در جشنواره اکران شد تفاوت دارد."

این کارگردان سینما درباره موضوع اصلی فیلم و مشکلات نوجوانان که در فیلم به تصویر کشیده شده، اظهار داشت: "موضوع نوجوانی در پسران یکی از موضوعات مهم در جامعه به شمار می رود. بحث توجه به جنس مخالف نیز یکی از مشکلاتی است که در این سنین برای آنها به وجود می آید. در صورتی که این موضوع به اندازه ای مهم است که باید در جامعه به خوبی مطرح شود. اما ما برای به تصویر کشیدن این موضوع مشکلاتی زیادی را تحمل کردیم."

وی افزود: "صحیت کردن درباره خطوط قرمز مشکلات زیادی در سینما دارد. ولی با وجود تمام این مشکلات من فکر کردم از این موضوع نمی توان گذشت. موضوع جشنواره فجر سال گذشته و قرار دادن این فیلم در بخش میهمان من را بسیار ناراحت کرد، به طوری که قصد نداشتم حتی فیلم "بچه های ابدی" را هم به جشنواره بدهم. من احساس می کنم ما برای مردم فیلم می سازیم و جشنواره فیلم فجر هم مخاطب های خاص خود را دارد."

درخشنده در پاسخ به سئوالی درباره شخصیت آرش در فیلم گفت: "این شخصیت کاملا واقعی است. این فرد مانند خیلی از هم نسلان خود شکننده است. وقتی می بینید او در بیشتر سکانس ها گریه می کند به دلیل همین موضوع است. این کاراکتر حتی از خود استقلال ندارد که بتواند حرف هایش را به خوبی برای والدین خود بیان کند. آرش در شرایط خاصی تربیت شده است."

پاکرو درباره ادامه فعالیت بازیگری خود بیان کرد: "ترجیح می دهم بازی من در فیلم "محاکمه" ایرج قادری زمان اکران عمومی دیده شود. زیرا از نقشی که در آن بازی کرده ام بسیار راضی هستم و بعد از آن برای پیشنهادهای خودم تصمیم خواهم گرفت."

درخشنده در پایان این نشست خاطرنشان کرد: "من بسیار علاقمندم که درباره دانشجویان فیلم بسازم. اما می خواهم به موضوعی در این زمینه بپردازم که به اکثریت دانشجویان مربوط شود. البته این امر تحقیقات فراوانی می طلبد که امیدوارم با کمک شما عزیزان به سوژه های بکری برسم."