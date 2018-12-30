غلامرضا فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نهم دیماه درواقع روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است افزود: ۹ دی روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانتها و حرمتشکنیهای عدهای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.
وی افزود: حماسه نهم دیماه ۸۸ و حضور عاشورایی مردم حماسهساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی آن روز، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی بهحساب میآید.
فرمانده سپاه ناحیه میامی تصریح کرد: این حماسه بزرگ نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی بوده که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادهاند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.
فلاحتی بابیان اینکه روز نهم دیماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یومالله و ماندگار شد، افزود: در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی، حماسهای دیگر آفریدند و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب برحقش رهبر معظم انقلاب را شاد کردند.
وی گفت: روز نهم دی درواقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن بهنظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است لذا باید گفت مردم در این روز، تیر خلاص را بر پیکر سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند، همچنین در روز نهم دیماه ۸۸، مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش دهها میلیونی مردم در تهران و تمامی شهرهای دیگر کشور به جهانیان اعلام شد.
فرمانده سپاه ناحیه میامی تصریح کرد: روز بصیرت، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب را بهخوبی میشناسند و هرگز فریب حیلهها و نیرنگهای آنان را نمیخورند.
فلاحتی بابیان اینکه نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که با بصیرتاند و در میان گردوغباری که فتنه گران به پا کردهاند هرگز نه راه را گم میکنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایتفقیه است، برمیدارند، بیان کرد: نهم دیماه روزی است که مردم مسلمان و انقلابی ایران نشان دادند که این جمله حضرت امام (ره) را که فرمودند «پشتیبان ولایتفقیه باشید تا به مملکتتان آسیب نرسد» به خوبی در عمل به آن معتقد و پایبند هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه برنامههای چهل سالگی انقلاب اسلامی از روز ۹دی با برگزاری مراسم گرامیداشت در همه پایگاههای مقاومت بسیج میامی شروع میشود، افزود: ویژه برنامه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در شهر میامی با سخنرانی دکتر رایجی در سالن معلم برگزار میشود و تا روز ۲۲بهمن هر روز یک برنامه توسط هر رده اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه میامی گفت: این برنامهها شامل اجرای جنگ شاد، مسابقات ورزشی، محافل انس با قرآن، شب شعر انقلاب، نشستهای بصیرتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب، برگزاری نمایشگاه، پخش فیلم و اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم است.
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