به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گروه انتخاب بخش مسابقه نمایش های رادیویی جشنواره تئاتر فجر متشکل از مجید حمزه، بهرام ابراهیمی و محسن بناساز با توجه به آثار متقاضی ثبت نام شده ۱۰ اثر را شایسته راه یابی به مرحله نهایی دانستند.

بخش نمایش های رادیویی از مجموعه برنامه های ویژه دبیرخانه فجر امسال است که به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با همکاری و مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار می شود. این نمایش ها در ایام جشنواره روی صحنه اجرا شده و همزمان به طور زنده از رادیو نمایش پخش خواهند شد.

اسامی ۱۰ نمایش راه یافته به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:

۱. ساعت گرگ به کارگردانی پیمان قریب پناه از تهران

۲ .گونش به کارگردانی فرشید زواری از اردبیل

۳. صدای انقلاب به کارگردانی حجت یوسفی از قم

۴. مرگ مشکوک کلود به کارگردانی سعید سلطانی از تهران

۵. حفره ای در زمین به کارگردانی نازنین مهیمنی از تهران

۶. عزت تا ثریا به کارگردانی آرش جمال الدینی از فارس

۷. مزار به کارگردانی طاهره شاددل از خراسان شمالی

۸ . باد که می نویسد به کارگردانی داریوش شهبازی از تهران

۹. شنود به کارگردانی مهدی آذری از گیلان

۱۰. شبانه به کارگردانی مهدی شهداد از اصفهان