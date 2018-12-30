حضور گسترده گیلانیان در سالروز حماسه ۹ دی ماه سال ۸۸

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اذهان تاریخی انقلاب اسلامی هیچگاه رشادت های گیل مردان و گیل زنا دیار میرزا کوچک جنگلی را فراموش نمی کند. ۸ دی سال ۸۸ مردمان این سرزیمن یک روز جلوتر از سایر نقاط کشور با بصیرت و اگاهی همیشگی خود برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی انزجار خود از فتنه‌گران و توهین‌کنندگان به مقدسات ایران اسلامی به ویژه سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) را اعلام کردند تا دشمن و فریب خوردگان داخلی آنها بدانند که هیچگاه نمی توان با مقدسات و ارزش های اسلامی و انقلابی و ولایت فقیه ملت بزرگ ایران بازی کنند.

این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام مردم سرزمین باران‌های نقره ای که با بصیرت و دشمن شناسی به موقع وارد صحنه شدند ثبت شده و افتخاری دیگر برای آنها به ارمغان آورد. امروز بعداز گذشت چند سال از آن حادثه بار دیگر مردم شهرهای مختلف گیلان از شمال تا جنوب و از شرقی ترین تا غربی ترین شهرهای این استان همگام سایر نقاط کشور در سالروز این حماسه تاریخی با حضور گسترده و پرشور خود بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب و استکبار جهانی را ناامید و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زده و حمایت و پشتیبانی خود از این نظام مقدس و مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشتند.

از ساعات ابتدایی صبج امروز کوچه‌ها و خیابانی‌ها منتهی به محل تجمع طلایه‌داران بصیرت در شهرهای مختلف استان گیلان شاهد حضور زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوجوان بودند. هرکدام از آنها که صبحت می کردی همه با قاطعیت می گفتند به رغم وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان هنوز پای آرمان های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و به دشمن و فریب‌خوردگان داخلی اجازه تجاوز به دستاوردهای خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم را هرگز نخواهند داد.

جوانان ایرانی ایستاده اند

اقشار مختلف مردم شهرستان فومن دیار آیت الله بهجت نیزبا حضور در میدان ولیعصر (عج) این شهر بار دیگر پشتیبانی خود از نظام و رهبری را اعلام کردند. مردم در این تجمع بر حفظ آرمان های امام و انقلاب و همچنین اطاعت از ولی فقیه و رهبری تأکید کرده و با سر دادن شعار بار دیگر اقدام فتنه گران در سال را محکوم کردند.

علی جوان فومنی که در این تجمع شرکت کرده بود و سربند یا حسین بر پیشانی بسته به خبرنگار مهر گفت: رهبری معظم درباره وقوع فتنه ای دیگر در سال ۹۸ هشدار داده اند اما دشمنان بدانند اینبار جوانان دهه ۷۰ ایران اسلامی اجازه هیچ اقدامی برای تضعیف اقتدار نظام مقدس اسلامی را به آنها نخواهد داد.

وی افزود: ما جوانان انقلابی همه تلاش خود را برای رساند پرچم نظام مقدس اسلامی به دست صاحبان اصلی آن حضرت ولیعصر(عج) به رهبری مقام معظم رهبری را انجام می دهیم و در این راه از نصار جام خود نیز باکی نداریم.

مردم در ۹ دی پاسخ محکمی به دشمنان نظام دادند

در شهرستان صومعه سرا نیز مردم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان آمده بودند. تجمع طلایه‌داران بصیرت شهرستان صومعه سرا در مصلای این شهر برگزار شد. در صومعه سرا نیز همانند شهرهای دیگر استان از ساعت ابتدایی صبح امروز شور و حال خاصی بر فضای شهر حاکم بود. در این میان حضور قشر جوان قابل توجه بود که همگی بر پشتیبانی از نظام و رهبری تأکید و می گفتند منتظر یک اشاره از سوی رهبری برای حضور در میدان و مقابله و ایستادگی در برابر دشمنان نظام و استکبار هستند.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه شاهد صحنه‌هایی بودیم که ملت ایران با خلق حماسه از آزمون‌های سخت عبور کرده و توانستند مسیر پیشرفت و ترقی کشور را فراهم کند.

سرهنگ کیا عاشوری با بیان اینکه ۹دی کانون استعدادها، باورها، نگرش‌ها و اعتقادات ملت ایران است، افزود: در این روز اقشار و جریان‌ها با بصیرت تمام هتاکی‌ها به عاشورا و ارزش‌های مکتبی را پاسخ دادند.

مردم شهرستان شفت نیز امروز همگام با سایر نقاط استان با حضور گسترده در مسجد جامع این شهر و با سردادن شعار «مرگ برفتنه گر»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «مرگ برآمریکا» «مرگ براسرائیل» انزجار خود را از فتنه سال ۸۸ اعلام و بر پشتیبانی از نظام و رهبری تأکید کردند.

دشمن برنامه‌ریزی هدفمند برای براندازی نظام در سال ۸۸ دنبال می کرد

حجت الاسلام علی کریمیان در مراسم نهم دی ماه در بندر انزلی با اشاره به اینکه، اینکه عده‌ای خود را برای خدمت‌رسانی به مردم کاندید و به واسطه آرای آنها به مسئولیتی دست یابند نشان دهنده مردم سالاری‌دینی است، اظهارکرد: برخی از کشورهای مدعی توسعه یافتگی از چنین مکانیزمی برخوردار نیستند.

کریمیان با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ انتخابات آن سال با آن میزان مشارکت مردمی را زیر سوال برد، افزود: به فرموده حضرت علی (ع) فتنه دارای شاخص‌هایی است که ملت ایران همه این شاخص‌ها را در سال ۸۸ مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه در سال ۸۸ دو جریان داخلی و خارجی، نظام مقدس اسلامی را تا پای فروپاشی پیش بردند، ادامه داد: استکبار جهانی با برنامه‌ای هدفمند و هوشمندانه به دنبال براندازی نظام در آن سال بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در ادامه هزینه‌ای که فتنه ۸ ماهه بر نظام مقدس اسلامی ایران تحمیل کرد برابر با هشت سال دفاع مقدس بود، گفت: فتنه گران اصل ولایت فقیه را هدف گرفته بودند. در سال ۸۸ آدم‌هایی از درون نظام ریزش کردند که انتظارش نمی رفت.

وی تأکید کرد: مردم در روز نهم دی ماه نشان دادند که متحد و یکپارچه پشت ولایت فقیه ایستاده اند و به فرموده رهبر معظم انقلاب نمی گذارند این انقلاب به دست نااهلان و نامردان بیافتد.