انقلاب اسلامی پدیده بی نظیر دوران معاصر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی صبح یکشنبه در جمع کارکنان پلیس افتخاری، ۹دی روز بصیرت و تجدید میثاق امت باولایت را گرامی داشت و افزود: انقلاب اسلامی ایران پدیده بی نظیر دوران معاصر و این انقلاب درنگاه رهبرکبیر انقلاب هدیه وتحفه ای الهی و واقعیتی منحصربه فرد بیان شده است.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فراز و نشیب ها، به دستاوردهای پربرکتی دست پیدا کرد و با عبور از همه چالش ها و تهدیدها الگوی بی بدیل مردم سالاری را در ایران و منطقه ماندگار والهام بخش کرده است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات وامنیت عمومی استان مازندران گفت:مدیریت کارآمد ولایت فقیه، چه دردوره رهبری ۱۰ ساله بنیان گذارفقیدجمهوری اسلامی ایران حضرت امام(ره)و چه در چهار دهه مدیریت سیاسی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) در مهار بحران ها و تهدیدها به خصوص مدیریت مقابله باجنگ نرم دشمن، مهارچهره ها و جریان های سیاسی فتنه گر، نه تنهابه تثبیت وتحکیم وکارآمدی نظام اسلامی منجرشده بلکه از شگفتی و پیچیدگی انقلاب اسلامی نیز است

حجت الاسلام حسینی حسینی مازندرانی افزود: قدرت نرم جمهوری اسلامی باتوان الهام بخشی به انسان های آزاده، جوامع خواهان استقلال معنویت، آزادی وعدالت همواره مورد بغض قدرت های سلطه گر استکباری بوده است وازاین رو ازهمان ابتدای پیروزی انقلاب بانقشه های فتنه آمیز درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده اند.

وی افزود: مهم ترین اهداف جریان های سیاسی همسو با دشمن درجنگ نرم ، مشروعیت زدایی، کارآمد زدایی، اعتبارزدایی و بی ثبات سازی حاکمیت و در حقیقت براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی اطلاعات وامنیت عمومی استان مازندران بیان کرد: فتنه ۸۸ نمادی شفاف از سرمایه گذاری فرهنگی استکبار جهانی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی با بهره گیری از عناصر داخلی بود اما مردم با حضور آگاهانه و هدفمند خود پیام روشن و قاطع خویش را با صدای رسا اعلام کردند که در جبهه فرهنگی نیز همچون سالهای دفاع مقدس، مقتدارنه ، آگاهانه و با تجهیز سلاح ایمان، علم و بصیرت با محوریت ولایت فقیه از آرمان ها و اصول اسلام عزیز و انقلاب اسلامی حراست کرده و این مسیر پر افتخار را تا فتح قله های فرهنگی و علمی جهان ادامه خواهند داد.