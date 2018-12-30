طراحان فتنه در حاشیه هستند/شناخت سخت فتنه نرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی ظهر یکشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۹ دی در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: مردم ما جایی که احساس کنند دست آوردهای انقلاب و نظامشان در خطر است به میدان می آیند و مانند سال ۸۸ همچون آب آتش فتنه را خاموش می کنند و پیوند ناگسستنی بین مردم و رهبری موجب تداوم پیروزی ها می شود.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ نه اولین و نه آخرین فتنه است و از دوران حضرت موسی تا کنون تلاش های زیادی برای مقابله با حق انجام شده و در انقلاب نیز از فتنه بیت آقای منتظری تا کوی دانشگاه و سال ۸۸ را پشت سرگذاشته ایم و باید بدانیم در سال های آینده نیز با روش های جدید توطئه ها ادامه خواهد داشت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا بیان کرد: فتنه برای براندازی انقلاب انجام می شود و ریشه داخلی دارد و باید بدانیم یک مجلس انقلابی می تواند در شرایط حساس توطئه ها را خنثی کند و اگر اینگونه نبود همین مجلس زمینه سقوط نظام را فراهم می کند که نمونه آن را در شوروی دیدیم.

سعیدی تاکید کرد: فتنه سخت حمله نظامی و به آتش کشیدین خیابان است و فتنه نرم دارای نشان های زیادی نیست و خواص باید آن را بشناسند و می تواند مردم را از اوج خداپرستی به کفر بکشاند.

وی گفت: ۸ ماه پیش از انتخابات سال ۸۸ عده ای دم از ایجاد کمیته صیانت آرا زدند و عملا فتنه نرم را آغاز کردند و کسانی که بعد از انتخابات به خیابان آمدند ظاهر موضوع بودند و لایه های پیچیده دیگری وجود داشت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: بین فتنه و دشمن خارجی همواره یک رابطه و همکاری وجود دارد که در سال ۸۸ نیز به خوبی مشخص بود و آمریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه مستقیم از فتنه گران حمایت کردند.

سعیدی اظهارکرد: اگر مردم عوامل پشت پرده را نشناسند و خواص آنها را به مردم معرفی نکنند این افراد دوباره به صحنه می آیند و فتنه دیگری را اجرا می کنند تا به اهداف خود دست یابند. باید بدانیم طراحان فتنه هیچ اثری از خود برجای نمی گذارند و برای خودشان حریمی را قرار داده و لایه مقدسی را برای خود ایجاد می کنند که کسی نتواند از آنها حرفی به میان آورد.

وی بیان کرد: فتنه در هر زمان قابل تکرار است و اگر حوادث گذشته را تحلیل نکنیم و ریشه های آن را نشناسیم دوباره دچار فتنه با روش های جدید می شویم و اینگونه نیست که اگر از یک توطئه به سلامت عبور کرده ایم دیگر همه چیز تمام است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: عده ای در مجلس ششم عده ای مدام اعلام می کردند کشور به بن بست رسیده است و به رهبری فشار می آوردند اما کار به جایی نبردند و مردم هوشیار بودند.

سعیدی گفت: فتنه سال ۸۸ توانست بین خواص انقلابی و خواص منفعل و ساکت فاصله ایجاد کند تا مردم بدانند چه کسانی در این شرایط کنار نشسته اند و موضع گیری نمی کنند.