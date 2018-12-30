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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

جنجال در مسابقات کشوری؛

مربی بوکس آذربایجان شرقی مشت خورد و از رینگ به بیرون پرتاب شد!

مربی بوکس آذربایجان شرقی مشت خورد و از رینگ به بیرون پرتاب شد!

رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور در حالی به میزبانی رشت در حال برگزاری است که روز گذشته اعتراض‌ها به داوری و زد و خورد در پای رینگ مبارزه جنجال ساز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی جوانان کشور از ۶ دی با شرکت ۱۹۹ بوکسور از ۳۴ تیم به میزبانی رشت آغاز شده است اما روز گذشته و در جریان یکی از مبارزات در وزن ۶۹ کیلوگرم اتفاق عجیبی افتاد.

این رقابت میان بوکسوری از استان آذربایجان شرقی و استان میزبان(گیلان) برای قطعی شدن مدال برنز در حال پیگیری بود که در پایان نماینده میزبان برنده اعلام شد در حالی که مربی تیم آذربایجان شرقی به شدت به این نتیجه اعتراض داشت.

شدت اعتراض ها تا حدی بود که ابوذر فرجی سرمربی آذربایجان شرقی رینگ مبارزه را به نشانه اعتراض به حق خوری بوکسور خود ترک نمی کرد تا اینکه با ضربات سیلی و پرتاب شدن از رینگ مجبور به ترک رینگ شد.

به گفته فرجی، پس از این اتفاق کلیه بوکسورهای تیم آذربایجان شرقی از ادامه حضور در رقابتهای قهرمانی کشور محروم شدند.

کد مطلب 4499134

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