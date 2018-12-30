تبین نقش مردم در خلق حماسه ۹ دی امری لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی با اشاره به حضور اکثری مردم در حمایت از ولایت فقیه در ۹ دی ماه سال ۸۸، اظهار کرد: زمینه های مهم شکل گیری نهم دی حمایت مردمی در مقابل خواسته های نامشروع خود فروختگان نظام اسلامی چه در داخل کشور و همچنین دشمنان قسم خورده در بیرون مرزهای جمهوری اسلامی ایران بود.

خادمی در ادامه به هوشیاری ملت ایران اشاره کرد و افزود: اتهام و رد انتخابات مردمی یک دسیسه بود تا دشمنان بتوانند با ایجاد آشوب و نا امنی فضای سیاسی کشور به خواسته های خود برسند اما هوشیاری مردم در نهم دی ماه باری دیگر توانست تمام نقشه های آنان را نقش برآب کند و حمایت خود را از ولایت فقیه و رهبر فرزانه و همچنین آرمان های امام خمینی (ره) را به جهانیان اعلام کنند.

وی تصریح کرد: پس از هتک حرمت عاشورا و تاسوعای حسینی توسط یاغیان و فته انگیزان مردم سکوت نکردند و این عمل آنان ملّت ایران را نگران و چشمان آنان را گریان کرد و ۹ دی ماه واکنش به این حرکت و اعلام حمایت از ولایت و شخص مقام معظّم رهبری بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: تقوای درونی و باور محکم به همراه بصیرت مردمی توانست حماسه نهم دی ماه را خلق کند و این برای مبلیغ نظام جمهوری اسلامی یک امر لازم است تا نقش مردم با بصیرت را در چنین حماسه ای برای دیگران تبیین کنند.