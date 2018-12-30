مراسم گرامیداشت ۹ دیماه در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ولایت‌مدار و انقلابی استان بوشهر همواره در صحنه‌های دفاع از این نظام و انقلاب حضوری حماسی در صحنه دارند.

نصرالله شفیعی اضافه کرد: امروز نیز بار دیگر شاهد خلق حماسه‌ای بزرگ از سوی مردم استان بوشهر هستیم و شهرهای مختلف استان صحنه برگزاری تجمع و راهپیمایی مردم بصیر استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: در شهر بوشهر از ساعتی قبل تجمع مردمی در مصلی جمعه این شهر آغاز شده است و مردم با سر دادن شعارهایی حمایت همیشگی و دائمی خود از ولایت و پایبندی خود به این نظام و انقلاب را فریاد زدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: مردم استان بوشهر با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» تنفر خود از فتنه‌گران و حامیان آنها را اعلام کردند.

وی ادامه داد: در دیگر شهرهای استان بوشهر نیز مراسم در حال برگزاری است و در برخی از شهرها نیز شب گذشته مراسم گرامیداشت ۹ دی برگزار شد.