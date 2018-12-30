تمدید مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره «جایزه فیروزه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی فریدونی؛ مدیرکل اداره مجامع‌، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و دبیر جایزه فیروزه با اشاره به تمدید زمان ارسال آثار به این دوره از جشنواره گفت: چهارمین دوره جایزه فیروزه که با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود در دو بخش کالا و پژوهش به شناسایی، معرفی، تقدیر و حمایت از دستاوردها، تولیدات و کالاهای فرهنگی و ایده‌های خلاق با الگوی ایرانی ـ اسلامی می‌پردازد.

او افزود: نمایشگاهی از کالاهای فرهنگی از ۱۲ تا ۱۶ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاهی شهرداری تهران (بوستان گفت‌وگو) برگزار خواهد شد.

فریدونی در پایان گفت: علاقه‌مندان به حضور در چهارمین دوره جایزه فیروزه می‌توانند تا دهم دی‌ماه، آثار و دستاوردهای شاخص فرهنگی را از طریق سامانه سایت جایزه فیروزه جهت شرکت در این جایزه ارسال کنند.