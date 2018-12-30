۶ کیلوگرم مواد مخدر در محور خوی -ماکو کشف شد

سردار مسعود خرم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزییات این کشف اظهارداشت: از یک دستگاه اتوبوس در محور خوی – ماکو با هوشیاری ماموران انتظامی شش کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر متهم در این زمینه دستگیر شد.

وی همچنین از کشف ۲۷ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه سواری در محور چالدران خبر داد و افزود: در این راستا یک نفر متهم شناسایی و دستگیر و ۲۷ هزار نخ سیگار به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری شش سارق حرفه ای و مال خر در ارومیه گفت: این افراد به ۲۸ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.

سردار خرم نیا کشف ۹۶۰ عدد لوازم خانگی، ۵۸ عدد ادکلن در میاندوآب و ۲۵تن الوار قاچاق در مهاباد خبر داد و عنوان کرد: ۹۶۰عدد لوازم خانگی و۵۸ عدد ادکلن قاچاق در میاندوآب ازیک دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۰۰میلیون ریال کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: همچنین از یک دستگاه تریلی در مهاباد ۲۵ تن الوار قاچاق به ارزش ۳۸۰ میلیون ریال و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی شد.