اشکالات وارد بر فرم های ارزشیابی فرهنگیان رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور وزیر و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری همایش بررسی فرم های ارزشیابی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش ، با اشاره به تغییرات و اصلاح فرم ها ارزشیابی درباره اهم انتقادات مطروحه از سوی فرهنگیان ، گفت: مهمترین اشکال وارده بر فرم های فعلی ارزشیابی غیر قابل دسترس بودن برخی از بندها از جمله دریافت تقدیر از رئیس جمهوری و وزیر و یا وقت گیر بودن کلاسهای ضمن خدمت برای معلمان بوده است که در اصلاح جدید این موارد تعدیل و اصلاح شده است.

وی گفت: اصلاحات انجام یافته پس از تایید نهایی در وزارتخانه جهت ابلاغ به سازمان برنامه ریزی و مدیریت ارسال خواهد شد.

همایش بررسی فرم های ارزشیابی معلمان با حضور نماینده معلمان و کارشناسان امور اداری روز بیست و هفتم بهمن در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.