کشف ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس

سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود یک سوله حاوی سوخت قاچاق در شهرستان قدس، فرماندهی انتظامی این شهرستان و ماموران امنیت عمومی غرب استان تهران بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: ماموران این فرماندهی موفق به کشف سوله مورد نظر شدند و در بازرسی از آن ۶ مخزن حاوی ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: سوله مورد نظر با دستور مقام قضایی تا تعیین تکلیف موضوع پلمب شد.