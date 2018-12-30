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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد:

کشف ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس

کشف ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس

قدس- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف محل دپو ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

سردار محسن خانچرلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود یک سوله حاوی سوخت قاچاق در شهرستان قدس، فرماندهی انتظامی این شهرستان و ماموران امنیت عمومی غرب استان تهران بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: ماموران این فرماندهی موفق به کشف سوله مورد نظر شدند و در بازرسی از آن ۶ مخزن حاوی ۱۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: سوله مورد نظر با دستور مقام قضایی تا تعیین تکلیف موضوع پلمب شد.

کد مطلب 4499150

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