طرح تشکیل تعاونی استقلال و پرسپولیس ایرانیان به وزارت اقتصاد رفت

ماشاالله عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد اتاق تعاون ایران برای تشکیل شرکت تعاونی «استقلال ایرانیان» و «پرسپولیس ایرانیان» در قالب شرکت سهامی عام به وزارت امور اقتصادی و داریی ارائه و فعالیت های متنوعی برای هر دو شرکت در حوزه های مختلف تعریف شده است.

وی خدمات هواداری، واگذاری برند و فعالیت های سرمایه گذاری را از جمله فعالیت های پیش بینی شده برای این دو شرکت تعاونی در طرح ارائه شده به وزارت اقتصاد اعلام کرد و افزود: اتاق تعاون ایران در طرح ٥٠ صفحه ای پیشنهادی خود برای این فعالیت ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه داده است.

عظیمی گفت: به عنوان مثال در فعالیت های مربوط به خدمات هواداری توزیع بلیت الکترونیک، ارائه خدمات بیمه ای و بانکی، خدمات فرهنگی و رفاهی برای هوادارن و سهامداران پیش بینی شده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه واگذاری و اجاره برند نیز یکی از فعالیت های مهم بنگاه های اقتصادی صاحب برند محسوب می شود، گفت: از این جهت واگذاری امتیاز تجاری دو شرکت نیز در طرح پیش بینی شده است چراکه در دنیا واگذاری برند می تواند برای خریداران اعتبار کسب کند.

عظیمی ادامه داد: این طرح علاوه بر وزارت اقتصاد، به وزارتخانه های ذیربط نیز ارائه شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق باشگاهداری تعاونی ها در اسپانیا گفت: شبیه سازی این تجربه در ایران می تواند درصد موفقیت اداره باشگاه ها در قالب تعاونی را افزایش دهد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تاکید کرد: از نظر اقتصادی نیز معمولا وقتی مالکیت اقتصادی به صورت جمعی باشد، به دلیل احساس تعلق افراد می تواند در حفاظت از بنگاه ها پایداری ایجاد کند. با همین رویکرد اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون این پیشنهاد را ارائه کرده است.