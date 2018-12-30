به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، بیست و ششمین نشست کمیسیون فرهنگی، تربیت بدنی و ورزش کشور صبح امروز یکشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان آغاز شد. در این نشست محمدرضا داورزنی با اشاره به حضور فعال بانوان در ورزش کشور گفت: بانوان ایرانی در قالب تیم های مختلف ورزشی در عرصه های بین المللی شرکت می کنند، قهرمان می شوند و روی سکو می روند.

وی با اشاره به موفقیت های کیمیا علیزاده که با مدال آوری در المپیک ریو همراه بود، خاطرنشان کرد: بانوان ورزشکار ما با حجاب کامل فرهنگ غنی خود را به دنیا نشان می دهند که بارها مقام معظم رهبری از این بانوان تشکر کرده است اما سوالی که دنیا همیشه از مسئولان ورزش ایران دارد این است که چرا با وجود این که بانوان ایرانی فعالیت حرفه ای ورزشی دارند ولی اجازه حضور در استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات را ندارند؟

معاون وزیر ورزش ادامه داد: البته با تدابیری که در این چند سال اخیر اتخاذ شده با توجه به الزامات بین المللی به گونه ای تعدادی از بانوان در گوشه ای از استادیوم ها حضور پیدا کردند اما واقعیت این است که نباید بد رفتاری ها و بی اخلاقی ها در یک مسابقه را به کل جامعه ورزش و تماشاگران تعمیم دهیم. آمارها نشان می دهد که در مسابقات ملی هیچ مشکل اخلاقی و بدرفتاری تماشاگران وجود نداشته است

داورزنی با بیان اینکه نباید به صرف این که در یک مسابقه چندین تماشاگرنما بدرفتاری می کنند، جامعه چهل میلیونی بانوان و چند میلیون نفری بانوان ورزشکار و خانواده های آنها را از تماشای مسابقات فرزندان خود و تیم های ملی محروم کنیم، تصریح کرد: در بولتن فدراسیون جهانی والیبال عکسی از تماشاگران بانوی والیبال ایران را چاپ می کنند و می نویسند تاریخ والیبال جهان چنین تماشاگرانی به خود ندیده است. تیم های ملی ما در هر جای جهان بازی دارند تماشاگران زن و مرد از اقصی نقاط دنیا حضور پیدا می کنند.

داورزنی در پایان گفت: از دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا می کنم به این موضوع که حق مسلم بانوان ایرانی است توجه بیشتری داشته باشند تا بانوان ما در فضای سالم تر و آرام تر بتوانند در استادیوم ها حضور پیدا کنند.