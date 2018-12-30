به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، الیاس رضایی اظهار داشت: اراضی اوقافی زراعی بسیاری در استان فارس در دست مستاجرین اوقاف است و با توجه به سیاست‌های جدید و کم‌آبی‌ها در این استان، روی آوردن به کشت‌های گلخانه‌ای و متراکم را ضروری کرده است.

وی افزود: با توجه به قانون و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه، مستاجرین از تبدیل این اراضی به گلخانه استقبال نمی‌کردند و نیازمند اتفاقات جدیدی در این حوزه بودیم.

رضایی گفت: همین مسئله مشکلاتی را هم برای مستأجران ایجاد می‌کرد و هم باعث کاهش بهره‌وری در این اراضی می‌شد.

این مسئول اضافه کرد: باوجود این مسائل، نیازمند احصاء مشکلات و تمرکز برای ایجاد راهکارها، تصمیمات و توافقاتی در راستای حل مسئله بودیم.

وی افزود: چندین جلسه با حضور کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه و جهاد کشاورزی فارس برگزار و نتیجه آن به پیش‌نویسی منتهی شد که بخش عمده مشکلات کشاورزان در آن رفع می‌شود.

رضایی بابیان اینکه همکاری خوب جهاد کشاورزی در این زمینه قابل‌ستایش است، گفت: در ظرف چند روز آینده و با حضور مدیران کل هر دو اداره، این پیش‌نویس نهایی و اجرایی می‌شود.

معاون بهره‌وری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس اظهار داشت: بحث رفع مشکلات مدت اجاره زمین‌های کشاورزی اوقافی، تسریع در روند اخذ مجوزهای لازم از سازمان اوقاف از چند ماه به چند روز و موضوع معافیت بخشی از پذیره‌ها از طرف اوقاف، بخشی از مشکلاتی است که با این توافق حل می‌شود.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان فارس نیز در توافق‌های صورت گرفته و برای حل مشکلات کشاورزان مستأجر اوقاف در تبدیل زمین‌های فوق به گلخانه، همکاری لازم را صورت می‌دهد.