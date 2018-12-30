  1. استانها
  2. فارس
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

با توافقات انجام‌شده اوقاف با جهاد کشاورزی فارس

کشت‌های گلخانه ای در اراضی اوقافی فارس توسعه می یابد

کشت‌های گلخانه ای در اراضی اوقافی فارس توسعه می یابد

شیراز- معاون بهره‌وری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در اراضی اوقافی فارس در پی توافقات با جهاد کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، الیاس رضایی اظهار داشت: اراضی اوقافی زراعی بسیاری در استان فارس در دست مستاجرین اوقاف است و با توجه به سیاست‌های جدید و کم‌آبی‌ها در این استان، روی آوردن به کشت‌های گلخانه‌ای و متراکم را ضروری کرده است.

وی افزود: با توجه به قانون و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه، مستاجرین از تبدیل این اراضی به گلخانه استقبال نمی‌کردند و نیازمند اتفاقات جدیدی در این حوزه بودیم.

رضایی گفت: همین مسئله مشکلاتی را هم برای مستأجران ایجاد می‌کرد و هم باعث کاهش بهره‌وری در این اراضی می‌شد.

این مسئول اضافه کرد: باوجود این مسائل، نیازمند احصاء مشکلات و تمرکز برای ایجاد راهکارها، تصمیمات و توافقاتی در راستای حل مسئله بودیم.

وی افزود: چندین جلسه با حضور کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه و جهاد کشاورزی فارس برگزار و نتیجه آن به پیش‌نویسی منتهی شد که بخش عمده مشکلات کشاورزان در آن رفع می‌شود.

رضایی بابیان اینکه همکاری خوب جهاد کشاورزی در این زمینه قابل‌ستایش است، گفت: در ظرف چند روز آینده و با حضور مدیران کل هر دو اداره، این پیش‌نویس نهایی و اجرایی می‌شود.

معاون بهره‌وری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس اظهار داشت: بحث رفع مشکلات مدت اجاره زمین‌های کشاورزی اوقافی، تسریع در روند اخذ مجوزهای لازم از سازمان اوقاف از چند ماه به چند روز و موضوع معافیت بخشی از پذیره‌ها از طرف اوقاف، بخشی از مشکلاتی است که با این توافق حل می‌شود.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان فارس نیز در توافق‌های صورت گرفته و برای حل مشکلات کشاورزان مستأجر اوقاف در تبدیل زمین‌های فوق به گلخانه، همکاری لازم را صورت می‌دهد.

کد مطلب 4499156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها