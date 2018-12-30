امکان ترسیم نقشه سفر مشتری در بانکداری دیجیتال فراهم است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید مدیر عامل این بانک با اشاره به اهمیت شناخت و رصد رفتار مشتری در بهبود ارائه خدمات بانکها افزود: در بانکداری جدید برای ارائه خدمات و تولید محصولات، مشتری در مرکز و نقطه‌ اصلی توجه بخشهای مختلف سازمان بوده و این امر با شناخت از نیازهای مشتریان و تعریف انواع خدمات بر آن مبنا است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری وارد مرحله‌ جدیدی از سیر تکامل خود در تعامل با مشتریان شده است، افزود: تمامی کسب و کارها امروز بدون در نظر گرفتن نقش خدمات بانکی امکان تکمیل چرخه‌ی ارائه و فروش محصول به مشتریان خود را ندارند.

مدیرعامل بانک ایران زمین ادامه داد: در بانکداری امروز رسالت ما با گذشته متفاوت شده است، نقش شعب متفاوت شده‌ است؛ در حال حاضر زمان و مکان به معنای آنچه در گذشته بوده وجود ندارد. بانک‌ها باید در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها، به تمامی مشتریان خدماتی مناسب و با کیفیت ارائه کنند.

وی تحولات دیجیتال و به کارگیری آن در عرصه بانکداری را نقطه عطفی مهم دانست و اظهار کرد: در گذشته درکی از رفتار مشتری وجود نداشت، بانک‌ها به صورت سنتی اقدام به تولید محصول و خدمت می‌کردند. در عصر دیجیتال آگاهی آگاهی از نیازهای مشتریان ملاک اصلی تصمیم گیری است. این آگاهی از شناخت نقاط برخورد و تحلیل رفتار مشتری آغاز و باعث می‌شود بتوان نقشه عملکرد مشتری را ترسیم و نیازهای مشتری را مرتفع کرد.

پورسعید با اشاره به ارائه خدمات ۲۴ ساعته مرکز تماس این بانک یادآور شد: یکی از اقداماتی که لازم است در راستای ارائه خدمات دیجیتال به مشتریان ارائه شود، پاسخگویی ۲۴ ساعته به نیازهای مشتریان است. که این مهم با حضور همکارانم در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته امکان پذیر است.

وی همچنین تاکید کرد: البته فضای دیجیتال امکانات دیگری را در اختیار ما قرار داده که به‌زودی از بخشی از آنها در تعامل با مشتریان در همراه بانک رونمایی خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ایران زمین در پایان صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه بهبود ارائه خدمات تنها از طریق تعامل با مشتری امکان پذیر است، گفت: در حال حاضر از راه‌های مختلف مانند نظرسنجی ما بصورت دائمی در حال دریافت نظرات مخاطبین و به کارگیری آنها در ارائه خدمات هستیم. مشتریان هم با انتقال نظرات خود می‌توانند ما در این مسیر کمک کنند.