به گزارش خبرنگار مهر، فرید دهقانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از صدور ۱۷۰۰ بیمه نامه به مبلغ ۶۷۴ میلیارد تومان برای معادن کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از این تعداد مبلغ ۵۹۲ میلیارد تومان بیمه نامه اعتباری و ۱۰۲۵ بیمه نامه برای اکتشاف از محل وجوه اداره شده صادر گردیده است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی افزود: سال گذشته آنچه در کمیته فنی برای صدور بیمه نامه به تصویب رسیده حدود ۴۰۹ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با آمار تجمعی صدور بیمه نامه از سال ۸۰ تا ۹۷، نویدبخش حرکت جدید و گفتمانی نو بین صندوق و بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: تحرکی نیز در بخش معادن کوچک و متوسط در نهضت فراوری، اکتشاف و استخراج شاهد هستیم و بخشی از صدور بیمه نامه های ما مربوط به فراوری است.

وی تصریح کرد: در بخش پذیرش نیز در سال جاری ۳۳۹ پرونده دریافت شده که جهش جدی را نشان می دهد. ضمن اینکه در بخش وصول مطالبات نیز نسبت به سال گذشته بدون انجام هر گونه اقدام قضایی و صدور اجراییه، صرفا با مذاکره و اعتماد بین صندوق و معدن کاران رشد ۴۳ درصدی در وصول مطالبات را شاهد هستیم.

دهقانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر در صدور کارمزد بیمه نامه های بخش معدن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کارمزد خدمات ما ۱.۵ تا ۳ درصد است که البته هزینه های اخذ وام و دسترسی به منابع مالی در ایران بسیار بالاست اما به هر حال کمیته ای را تشکیل داده ایم تا مجدد کارمزد بیمه نامه ها را بررسی کرده و در صورت نیاز، نرخ ها را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه هزینه ترهین بالاتر از نرخ حق بیمه است خاطرنشان کرد: به هر حال ما بررسی مجدد را روی نرخ کارمزد خدمات صندوق صورت خواهیم داد که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره میانگین زمان رسیدگی به درخواست معادن خاطرنشان کرد: متوسط زمان درخواست تا صدور بیمه نامه مشروط به تکمیل مدارک ۴۰ روز است و کل فرایند از سوی مشتریان قابل ردیابی است، این در شرایطی است که یکی از بزرگترین موانع معدن کاران مراجعه برای تکمیل پرونده ها بود که با توجه به راه اندازی سامانه ای برای این موضوع این مدت زمان به شدت کاهش یافته است. چرا که معدن کاران برای ثبت درخواست پذیرش بررسی و صدور بیمه نامه می توانند به صورت آنلاین پرونده های خود را رصد کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: یکی از زیرساخت هایی که برای جذب منابع بیشتر و افزایش خدمات رسانی به معدن کاران مورد نیاز بود راه اندازی همین سامانه بود که امیدواریم بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن درخواست متقاضیان را بررسی و در مورد آن اعمال نظر کند.

دهقانی گفت: تا سال ۹۲ سرمایه این صندوق ۱۰ میلیارد تومان بود و امروز این رقم به ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده که هنوز هم پاسخگوی معدن کاران نیست و تقاضای ما افزایش سرمایه به هزار میلیارد تومان است. البته طبق ماده ۴۳ و ۳۱ قانون معادن باید بخشی از درآمدهای معدنی به صندوق برگردد تا بتوان از آن در جهت حمایت از معدن کاران استفاده کرد.

دهقانی ریسک فعالیت صندوق بیمه معادن را در حال حاضر نیم درصد اعلام کرد و گفت: بخش معدن جزو یکی از بخش های مزیت دار کشور است که امیدواریم با حمایت هایی که صورت می دهیم این بخش رونق گیرد. این در شرایطی است که برگشت سرمایه در معادن بالا است اگرچه معدن از صندوق توسعه ملی کمترین سهم را دارد.

در این نشست همچنین محمدرضا بهرامن رئیس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آمار رشد معدن و چشم اندازهای آتی این بخش خاطرنشان کرد: ما نیز آمار شفافی از رشد بخش معدن نداریم و البته با توجه به عضویت خانه معدن در سازمان بین المللی معدن (WMC) گزارشی را در دست تهیه داریم تا آمار تولید را به تفکیک در بخش های معدنی استخراج کنیم. این آمار را به تفکیک از بخش های تخصصی تولید و گمرکات اخذ خواهیم کرد.

وی در ادامه به تدوین نقشه راه معدن اشاره و خاطرنشان کرد: نقشه راه بخش معدن اکنون کاملا مشخص است و هدف گذاری ها برای بخش های فلزی و غیرفلزی در آن دیده شده است این در شرایطی است که دولت باید خود را از تصدی گری دور کند و تنها به مدیریت بپردازد. در این میان صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی یک ابزار توسعه ای است که اگر بخواهیم واحدهای کوچک و متوسط را احیا کنیم نیازمند تزریق نقدینگی بر اساس نقشه راه معدن به آنها هستیم.

بهرامن گفت: بر این اساس به دنبال این هستیم سرمایه صندوق را حداقل تا پایان سال جاری به ۳۰۰ میلیارد تومان برسانیم که امیدواریم دولت نیز مساعدت لازم را در این زمینه صورت دهد.

وی ادامه داد: مطابق با نقشه راه بخش معدن تمام بخش های مختلف اهداف مشخصی دارند و سهم سازمان زمین شناسی نیز مشخص شده که در انتهای این برنامه باید به کجا برسد. چرا که این سازمان یک منبع اطلاعاتی در بخش معدن است و باید اثرگذار باشد.

وی از انعقاد تفاهم نامه ای با ایمیدرو خبر داد که در قالب آن معادن کوچک و متوسط احیاء خواهند شد.