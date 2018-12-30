به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در جمع مردم با بصیرت گناباد به مناسبت ۹ دی اظهار کرد: موتور محرک فتنه جدید تحریم اقتصادی است که راه مقابله آن اقتصاد مقاومتی و توجه به داخل است و نیاز به مدیریت جهادی در عرصه های مختلف کشور است و نیروهای اشرافی و غربی گرا نمی توانند این کار را انجام دهند.

وی افزود:فتنه وعده خداوند برای جامعه دینی است تا خالص ها مشخص می کند و منافقین را رسوا می کند و جامعه را پویا می کند و شک، شبهه و شایعه عوامل اصلی هر فتنه ای هستند که برای هر فتنه ای از این ظرفیت ها استفاده می شود.

امام جمعه موقت گناباد ادامه داد:دشمن بیکار ننشسته و هر روز فتنه ای می کند و امروز تلاش می کند در فتنه فرهنگی نسل جوان را با بمباران رسانه از انقلاب دور کند ولی شهید حججی ها نقشه آن ها را بر آب کردند و امروز سخن نسل جوان به مدیران از کار افتاده این است اگر نمی توانید قطار انقلاب را راه ببرید بروید کنار تا جوانان کار کنند.

وی گفت: برخی به اشتباه می گویند فتنه ۸۸ یک اتفاق بود و هنوز قبول ندارند ۱۰ سال برای این کشور نقشه کشی کرده اند، فتنه ۸۸ با دروغ بزرگ تقلب شروع کردند و هنوز هیچ سندی ارائه نکرده اند و در جلسات خصوص می گویند تقلب نشده ولی در بین مردم چیز دیگری می گفتند.

اسلامی تصریح کرد:به دنبال این هستند تا مشکل اقتصادی در کشور ایجاد و بعد اعلام کنند برای رفع مشکل به سراغ آمریکا بروند و مذاکره کنند قصه بر جام نشان داد نباید به آنها اعتماد کرد و برای برون رفت از این مشکلات باید تهدید زدایی کنیم .