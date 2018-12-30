۹ دی روز همسویی مردم با نظام جمهوری اسلامی است

امیر آزادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز نهم دیماه روز میثاق با ولایت و همسویی با نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: حضور پرشور مردم در این تجمع مشت محکمی بر دهان ابرقدرت‌های جهان به ویژه آمریکای جهانخوار است.

وی افزود: آمریکا همواره با نظام جمهوری اسلامی ایران زاویه مخالف دارد و با نقشه های شوم قصد براندازی این کشور را در سر می پروراند.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: امروز ملت فهیم کرمانشاه با حضور پرشور خود به استکبار اعلام می کنند که پشتیبان ولایت هستند و پشت سر رهبری بر علیه استکبار جهانی قیام خواهند کرد.