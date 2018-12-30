  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

فرمانده هوانیروز کرمانشاه در گفتگو با مهر:

۹ دی روز همسویی مردم با نظام جمهوری اسلامی است

۹ دی روز همسویی مردم با نظام جمهوری اسلامی است

کرمانشاه_فرمانده هوانیروز کرمانشاه با اشاره به حضور پرشور مردم در گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی روز همسویی مردم با نظام جمهوری اسلامی است.

امیر آزادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  روز نهم دیماه روز میثاق با ولایت و همسویی با نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: حضور پرشور مردم در این تجمع مشت محکمی بر دهان ابرقدرت‌های جهان به ویژه آمریکای جهانخوار است.

وی افزود: آمریکا همواره با نظام جمهوری اسلامی ایران زاویه مخالف دارد و با نقشه های شوم قصد براندازی این کشور را در سر می پروراند.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: امروز ملت فهیم کرمانشاه با حضور پرشور خود به استکبار اعلام می کنند که پشتیبان ولایت هستند و پشت سر رهبری بر علیه استکبار جهانی قیام خواهند کرد.

کد مطلب 4499161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها