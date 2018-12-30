تجمع بزرگ طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم با بصیرت و ولایت‌مدار قم در گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه با تجمع در مدرسه فیضیه و شرکت در راهپیمایی بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی(ره)، شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و ایستادگی بر بیعت خود با مقام معظم رهبری را اعلام کردند.

در این مراسم که روحانیون، طلاب، اساتید حوزه و اقشار متدین و بصیر شهر قم حضور داشتند، صحن مدرسه فیضیه مملو از جمعیت شد و حاضران شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» را فریاد زدند.

همچنین در طول مراسم تجمع گنندگان با سر دادن شعارهای «ماهمه با هم هستیم پشت ولایت هستیم»، «ما ذوالفقار حیدریم، مطیع امر رهبریم»، «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده»، « حمایت از ولایت، رمز نجات ملت»، « خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است» و «مرگ بر سازشکار» انزجار خود را نسبت به دشمنان اعلام و هرگونه حرکت نا به جا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

آیت الله سید احمد خاتمی، آیت الله مقتدایی، آیت الله حسینی بوشهری از اعضای شورای عالی حوزه علمیه، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله سعیدی امام جمعه قم از جمله حاضران در مراسم بودند.

تعداد بسیاری از بانوان ولایتمدار طلبه نیز در این مراسم حضور داشتند و علیه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی شعار دادند.

آیت الله خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در این مراسم سخنرانی کرد و اظهار داشت: حماسه ۹ دی حماسه بیعت با ولایت، حماسه حضورف قدرت، بصیرت و عشق به ابا عبدالله حسین(ع) بود.

وی گفت: بصیرت ملت ایران کمر فتنه را شکسته است و تا حضور پر شکوه مردم وجود دارد دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.