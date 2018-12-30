دشمنان قصد فتنه انگیزی در کشور ما را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، «یوناتن بت کلیا »، شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد امام سجاد(ع) ورامین، طی سخنانی با بیان این که مسئولان در رفع مشکلات اقتصادی در کنار مردم هستند، گفت: مسئولان در تلاش هستند، که آسایش و رفاه را برای مردم به ارمغان اورند.

وی با بیان این که امروز من به عنوان نماینده یکی از اقلیت‌های دینی در کشور به اندازه دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارم، گفت: این امر نشان دهنده اتحاد و وحدت ادیان آسمانی در ایران است.

نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما متاسفانه کشورهایی که دَم از حقوق بشر و دموکراسی می‌زنند، این اتحاد و برابری نیست و انتخابات مردمی ندارند و شرکت در انتخابات تنها حق سرمایه‌داران است.

وی تلاش آشوریان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، را هم پای سایر اقشار جامعه دانست و افزود: در صحنه مبارزه علیه رژیم ستم شاهی همه حاضر بودند و حضور روحانیون آشوری در ورود امام خمینی(ره) به کشور در فرودگاه مهرآباد ، به عنوان یک افتخار برای جامعه آشوریان به حساب می آید.

بت کلیا دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز توانستیم، از بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه سبقت بگیریم، که این افتخاری برای همه ملت ایران است، حال آن که کشوری مانند آمریکا با خرید علم از دیگر کشورها تلاش دارد به پیشرفت برسد.

دبیر کل آشوریان جهان گفت به تلاش دشمن برای فتنه انگیری در کشورمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: دشمنان می خواهند جلوی پیشرفت های ما را بگیرند، اما موفق نمی شوند و ایران امروز به عنوان یک قدرت منطقه ای به جهان معرفی شده است.