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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

جانشین انتظامی ایلام:

قاتل خاموش جان پیر زن ایلامی را گرفت

قاتل خاموش جان پیر زن ایلامی را گرفت

ایلام- جانشین انتظامی شهرستان ایلام از مرگ پیرزن ۸۴ ساله بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: در پی اعلام خبر کلانتری ۱۱ مبنی بر مرگ مشکوک یک پیرزن، مأموران بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد این پیرزن ۸۴ساله بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است.

 جانشین انتظامی شهرستان ایلام افزود: جسد با کمک نیروهای امدادی جهت بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل و در این خصوص نیز پرونده ای تشکیل شد.

 سرهنگ حیدری زاد از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

کد مطلب 4499175

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