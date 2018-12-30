قاتل خاموش جان پیر زن ایلامی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: در پی اعلام خبر کلانتری ۱۱ مبنی بر مرگ مشکوک یک پیرزن، مأموران بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد این پیرزن ۸۴ساله بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است.

جانشین انتظامی شهرستان ایلام افزود: جسد با کمک نیروهای امدادی جهت بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل و در این خصوص نیز پرونده ای تشکیل شد.

سرهنگ حیدری زاد از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم.