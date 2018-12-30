خیانت دشمنان در فتنه ۸۸ برای نسل جوان و نوجوان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که با حضور مردم و مسئولین شهرستان نهاوند برگزار شد، ضمن بازخوانی فتنه ها و توطئه افکنی دشمنان ایران اسلامی از بدو انقلاب تا کنون، گفت: ایران اسلامی از بدو انقلاب تا کنون از سوی دشمنان داخلی و خارجی ضربه خورده و هیچگاه نبوده که دشمنان برای دلسوزی ما و یا مردم کاری کنند همچنان که خیانت های آشکار آنها همچون ترور دانشمندان هسته ای و فتنه های مختلف نشان از آن دارد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان خارجی به پشتوانه خائنین داخلی وعده تغییر حکومت ایران را در سال ۸۸ دادند، گفت: امروز هم فتنه فتنه گران داخلی و خارجی تمام شدنی نیست لذا باید هوشیار باشیم و نگذاریم فرزندان ما به دام دشمن بیفتند.

وی با تاکید بر اینکه فتنه همچون ویروس و میکروب است، اظهار کرد: امروز ما باید خود را در برابر فتنه های مختلف واکسینه کنیم لذا در این زمینه سیاسیون و دلسوزان انقلاب باید فتنه های صورت گرفته در انقلاب را برای نسل جوان بازخوانی کنند.

وی افزود: امروز آنانی که قبل و بعد از انقلاب را دیده اند وظیفه ای سنگین تر در قبال انقلاب دارند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تبریک این روز بزرگ و با اشاره به سخنان مقام معطم رهبری، گفت: ما با آنهایی که روز عاشورا به مردم عزادار اهانت کردند و بسیجیان و نیروهای انقلابی را مورد ضرب و شتم قرار دادند قهریم.

حسن بهرام نیا تاکید کرد: ۹ دی حماسه ای بی بدیل بود و تاریخ تک تک زنان و مردانی که در این حماسه حضور پیدا کردند و انقلاب را نجات دادند ثبت و ضبط کرده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حرکت انقلابی مردم ایران در حماسه ۹ دی بیداری اسلامی را در منطقه و جهان طنین انداز کرد.