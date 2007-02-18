مشکل جدید برای لژیونر فوتبال ایران/ حضور خطیبی در تیم الامارات غیر قانونی است

به گزارش خبرنگارمهر، رسول خطیبی هنگامی که قصد انتقال به تیم فوتبال سپاهان اصفهان را داشت ناچار بود برای دریافت رضایتنامه اش مبلغی را به باشگاه های پاس و سپاهان پرداخت کند تا به عنوان بازیکن آزاد راهی این تیم شود. اما رسول خطیبی از پرداخت این رقم خودداری کرد تا علی فتح الله زاده که به تازگی از مدیرعاملی باشگاه استقلال کناره گیری کرده بود با پرداخت مبلغ مورد نظر رضایتنامه این بازیکن را دریافت کند و او به سپاهان برود.

انتقال خطیبی به سپاهان طی توافق نامه ای سه جانبه بین مدیران باشگاه پاس( باشگاه اول خطیبی)، سپاهان(باشگاه خواهان او) و علی فتح الله زاده ( مدیر و صاحب امتیاز انتقال خطیبی) صورت پذیرفت و مقرر شد این بازیکن به صورت قرضی به تیم سپاهان بپیوندد، با این شرط که در صورت انتقال به تیمهای دیگر امتیاز انتقال وی توسط علی فتح الله زاده صادر شود.

خطیبی پس از 3 فصل بازی برای تیم فوتبال سپاهان در پایان فصل گذشته از این تیم جدا شد و به تیم فوتبال الشارجه پیوست. حق انتقال وی به این تیم اماراتی نیز به باشگاه سپاهان تعلق گرفت بدون اینکه مشورتی با علی فتح الله زاده صورت گرفته و اقدامی در جهت جلب رضایت وی کرده باشند.

این اتفاق در شرایط صورت گرفت که خطیبی بابت بدهی که به علی فتح الله زاده داشت چکی بالغ بر یکصد میلیون تومان در اختیار وی قرارداد به این شرط که بزودی این چک را نقد کند. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

یکی از نزدیکان علی فتح الله زاده با تایید این خبر می گوید: قصد داریم چک او را برگشت بزنیم تا شاید این بازیکن فراموش کار کمی به خود بیاید و به طور غیر قانونی با تیم های مورد نظرش قرارداد نبندد.

وی ادامه می دهد: خطیبی از حسن نیت فتح الله زاده سوء استفاده می کند و بدون آنکه از وی اجازه بگیرد به تیم های اماراتی رفته است. به همین خاطر قصد داریم چک او را برگست بزنیم.

به گفته این فرد نزدیک به علی فتح الله زاده ، انتقال خطیبی به تیم الامارات و تیم های دیگر غیر قانونی است و اگر مدیرعامل سابق آبی پوشان بخواهد طبق توافقنامه قبلی می تواند از حضور خطیبی در تیمهای اماراتی جلوگیری کند.