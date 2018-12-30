به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در تکمیل طرح «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری» اضافه‌شدن بند ذیل درباره سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری را پیشنهاد داد: «ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌مند در خصوص کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق، ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده، باز تعریف ساختار حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور به نحوی که میزان وابستگی شرکت‌ها به منابع بودجه سالانه ۱۵ درصد کاسته شود.»



وی درباره این بند پیشنهادی گفت: از آنجا که این طرح کاهش ساختار سازمان شهرداری را مدنظر دارد و بخش زیادی از این ساختارها هم در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری است، پیشنهاد می‌کنم در این بند به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه هم توجه شود. البته حرفی از تعداد و جزئیات این شرکت‌ها زده نشده، اما گفته شده که برنامه عملیاتی برای کاهش آن‌ها آورده شود و ساختار شرکت‌های زیان‌ده اصلاح شود و ساختار شرکت‌ها به نحوی اصلاح گردد که ۱۵ درصد از وابستگی این شرکت‌ها به بودجه کاهش بیابد.



این پیشنهاد با ۱۱ رای موافق از ۲۱ نفر عضو حاضر در جلسه به تصویب رسید.