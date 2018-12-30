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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

نیویورک تایمز منتشر کرد؛

محقق چینی «مهندسی ژنتیک نوزادان» در حبس خانگی است

محقق چینی «مهندسی ژنتیک نوزادان» در حبس خانگی است

طبق گزارش های جدید، دانشمندی محقق ارشد پژوهشی که در تولد نخستین نوزادان مهندسی ژنتیک دنیا نقش داشت، در حبس خانگی به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از انتشار خبر تولد دو نوزاد دوقلوی مهندسی ژنتیک شده، چین به سرعت فعالیت های «هی جیانکوی،» محقق ارشد این پژوهش را متوقف کرد اما به نظر می رسد دولت چین این اقدام را کافی ندانسته است.

اکنون پس از  مدتی عدم قطعیت و گمانه زنی درباره مکان جیانکوی، روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد دانشمند چینی در حبس خانگی به سر می برد. او می تواند تماس تلفنی برقرار و ایمیل ارسال کند اما اجازه ترک خانه را ندارد.

 پلیس به افراد نیز اجازه نزدیک شدن به خانه او را نمی دهد.

این درحالی است که دانشگاه به طور علنی گزارش های مبتنی بر دستگیری او را انکار کرد. اما «لیو چائویو»  شریک تجاری جیانکویی بازداشت او را تایید کرده است.

هنوز سرنوشت این دانشمند مشخص نیست اما نگرانی هایی درباره صحت آزمایش های مهندسی ژنتیک وجود دارد.  

کد مطلب 4499184

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