مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان آغاز شد.
در این مراسم که در میدان مرکزی همدان در حال برگزاری است اقشار مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان حضور دارند.
مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان امسال نیز یکبار دیگر ثابت می کنند که آرمانهای انقلاب پس از ۴۰ سال هنوز برای آنها ارزش ویژهای داشته و نمیگذارند هر کسی نسبت به آن تعدی کند.
حجتالاسلام ابوترابی امامجمعه موقت تهران سخنران ویژه مراسم ۹ دی در همدان است که تا دقایقی دیگر به سخنرانی خواهد پرداخت.
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