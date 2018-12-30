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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

با حضور مردم؛

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در همدان آغاز شد

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در همدان آغاز شد

همدان - مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور مردم دارالمومنین همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان آغاز شد.

در این مراسم که در میدان مرکزی همدان در حال برگزاری است اقشار مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان حضور دارند.

مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان امسال نیز یکبار دیگر ثابت می کنند که آرمان‌های انقلاب پس از ۴۰ سال هنوز برای آنها ارزش ویژه‌ای داشته و نمی‌گذارند هر کسی نسبت به آن تعدی کند.

حجت‌الاسلام ابوترابی امام‌جمعه موقت تهران سخنران ویژه مراسم ۹ دی در همدان است که تا دقایقی دیگر به سخنرانی خواهد پرداخت.

کد مطلب 4499186

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