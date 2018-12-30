طالبان درخواست مذاکره با کابل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان با پیشنهاد کابل مبنی بر دیدار نمایندگان ۲ طرف در مذاکراتی که قرار است ماه میلادی آینده با حضور نمایندگان آمریکا در عربستان سعودی برگزار شود؛ مخالفت کرد.
گفتنی است نمایندگان طالبان طی ماه میلادی جاری (دسامبر) در نشستی که در امارات برگزار شد؛ با نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه ملاقات کردند.
این در حالی است که طالبان همچنان از مذاکره با کابل امتناع میکند.
در همین راستا، یکی از اعضای شورای تصمیمگیری طالبان گفت: ما در نشست جده، با مقامات آمریکا برای ادامه مذاکراتی که در ابوظبی ناتمام ماند؛ دیدار میکنیم. اما قبلاً هم این موضوع را که با دولت کابل مذاکره نمیکنیم؛ برای همه طرفین روشن کرده بودیم.
این در حالی است که «ذبیحالله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز پیشتر گفته بود که رهبران این گروه با دولت کابل مذاکره نخواهند کرد.
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