به گزارش خبرگزاری مهر، سیدپرویز فتاح با حضور در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی، گفت: انقلاب اسلامی از ابتدا در دست جوانان کشور بود. در دفاع مقدس هم کار اصلی بر عهده جوانان بود زیرا امام (ره) در تمامی مسئولیتها به جوانان اعتماد کردند و همین موجب تداوم انقلاب شد.

وی با بیان اینکه شعار انقلاب از ابتدا حمایت از مستضعفان بود، افزود: امروز هم باید تلاش کنیم محرومان و فراموش‌شدگان جامعه، مورد توجه بیشتر قرار بگیرند زیرا این افراد به تعبیر امام (ره) ولی نعمتان کشور هستند.

رئیس کمیته امداد با یادآوری فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های مردم در ایام انقلاب و دفاع مقدس تاکید کرد: امروز مردم همان مردم ابتدای انقلاب هستند و در ۹ ماه گذشته زیر شدیدترین فشار اقتصادی سوختند و ساختند اما هیچ مساله حاشیه ای در کشور به وجود نیامد.

فتاح با تاکید بر اینکه کشور امروز در یک جنگ اقتصادی شدید قرار گرفته است، اضافه کرد: مردم در همه آزمونها سربلند هستند و این تواضع و صبر مردم قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای اقشار محروم به ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی در کشور، گفت: سال گذشته و در ابتدای امسال تلاش خوبی برای رفع فقر مطلق در کشور انجام شد. با همکاری دولت و مجلس تبصره ۱۴ با ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار با هدف کاهش فقر مطلق برای سال ۹۷ تصویب شد که در ۹ ماهه اول سال این بودجه به طور کامل محقق شده است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به همکاری خوب دولت و مجلس با کمیته امداد افزود: کمیته امداد از معدود دستگاه‌هایی است که بودجه آن به طور کامل محقق شده است.

فتاح گفت: طی ۲ سال گذشته و تا آخر سال ۹۶ از طریق خودکفایی و توانمندسازی، جامعه تحت حمایت کمیته امداد حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و وظیفه اصلی ما همین است. معتقدیم یارانه دادن به تنهایی کارگشا نیست و اقدامات کمیته امداد از طریق توانمندسازی و استفاده از وام قرض الحسنه با قوت پیگیری می شود.

وی با اشاره به تورم در سال جاری گفت: امسال در این فضا خودمان را مکلف دیدیم که جامعه هدف را به طور موقت تا پایان سال افزایش دهیم و امیدواریم با کاهش تورم در ماههای آینده، وضعیت اقتصادی برای اقشار محروم بهبود یابد.

فتاح از افزایش ۳۵ درصدی کمکهای مردمی به کمیته امداد در سال ۹۷ خبر داد و گفت: به مردم ایران اطمینان می دهیم که صدقات و زکات هر شهر را بر اساس نیات و در همان شهر هزینه کنیم.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر نقش خیریه‌ها در محرومیت زدایی در جامعه، اظهار کرد: کمیته امداد نقش حاکمیتی در رفع فقر دارد و خیریه ها در این زمینه همراه و همکار هستند.

فتاح با اشاره به حمایت مجلس و دولت از افزایش اعتبارات مددجویان کمیته امداد در سال ۹۸ تاکید کرد: در بودجه ۹۸ اعتبارات بسیاری از نهادها کاهش یافته اما بودجه کمیته امداد تغییری نداشته است. امیدواریم و از دولت می خواهیم همانطور که حقوق کارمندان به درستی ۲۰ درصد افزایش می یابد، اعتبارات مددجویان امداد هم به همین نسبت رشد داشته باشد.

رئیس کمیته امداد با اشاره به وفاق شکل گرفته حول کمیته امداد در میان دولت، مجلس و مردم، از مکاتبه با رئیس جمهور برای اختصاص ۲ نوبت سبد کالا به مددجویان امداد و بهزیستی تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: رئیس جمهور با این خواسته کمیته امداد موافقت کرده است و امیدواریم اختصاص سبد کالا به مددجویان به زودی انجام شود.