کینه آتشین، چاپخانه را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری متهم پرونده حریق عمدی در منطقه سرچشمه تهران خبر داد که به قصد انتقام گیری اقدام به آتش زدن یک چاپخانه در این منطقه کرده است.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: ساعت ۲۱:۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۸/۱۵ وقوع یک آتش سوزی در چاپخانه ای در چهار راه سرچشمه به کلانتری ۱۱۳ بازار اعلام شد.

با انجام عملیات اطفای حریق و اعلام تیم کارشناسی آتش نشانی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی، پرونده مقدماتی با موضوع حریق عمدی تشکیل و پرونده جهت ادامه رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته، تصویر سرنشین یک موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت که نشان می داد این شخص به محل چاپخانه نزدیک شده و در حالیکه صورتش پوشیده است، با بطری حاوی مواد اشتعال زا اقدام به آتش زدن چاپخانه کرده و از محل متواری شده است.

در تحقیقات پلیسی، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی اطلاع پیدا کردند که چاپخانه به تازگی به فرد جدیدی کرایه داده شده است؛ تحقیقات از مستأجر جدید چاپخانه در دستور کار قرار گرفت اما این شخص قادر به معرفی فرد یا افرادی به عنوان کسانی که با آنها اختلاف یا درگیری داشته باشد، نشد.

در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مستأجر سابق چاپخانه پسری ۳۰ ساله به نام «امیرحسین» دارد که یک موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ نیز در اختیار دارد و همزمان با وقوع آتش سوزی، از محل سکونتش در منطقه مسعودیه تهران خارج و به شمال کشور رفته است.

با شناسایی امیرحسین به عنوان مظنون اصلی پرونده، کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی اطمینان پیدا کردند که امیرحسین همزمان با وقوع َآتش سوزی چاپخانه، در این محل حضور داشته است؛ با توجه به شواهد، دلایل و قرائن بدست آمده، هماهنگی های لازم با بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران انجام و نهایتا امیرحسین در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۸ پس از مراجعت به محل سکونتش دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

امیرحسین در اظهارات اولیه منکر هرگونه اقدام به حریق عمدیدر چاپخانه شد اما نهایتا لب به اعتراف گشود و صراحتا عنوان داشت که به قصد انتقام گیری این کار را انجام داده است؛ امیرحسین در خصوص انگیزه خود به کارآگاهان گفت: پیش از این من به همراه پدر و یکی از برادرانم، چندین سال در این چاپخانه مشغول به کار بودیم تا نهایتا به درخواست مالک چاپخانه مجبور شدیم تا چاپخانه ی جدیدی را برای ادامه ی کار خود پیدا کنیم. در طول چند سالی که در چاپخانه کار می کردیم، مشتری های خوبی پیدا کرده بودیم و هیچ مشکلی در خصوص دریافت سفارش کار و ... نداشتیم اما پس از جابجایی چاپخانه ناگهان از تعداد مشتری هایمان به تعداد زیادی کاسته شد! در پیگیری موضوع متوجه شدم که مستأجر جدید چاپخانه تعداد زیادی از مشتری های سابق ما را به سمت خود کشیده است؛ کینه شدیدی از این رفتار پیدا کرده بودم و تصمیم گرفتم تا به هر شکل ممکن از مستأجر جدید چاپخانه انتقام بگیرم تا اینکه تصمیم گرفتم تا چاپخانه را آتش بزنم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به طرح شکایت شاکی پرونده مبنی بر خسارت مالی ۱۵۰ میلیون تومانی به چاپخانه، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.