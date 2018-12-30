مهمترین دستور کار اتاق های فکر بیگانه براندازی نظام ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در بیرجند بیان کرد: انقلاب اسلامی پدیده ای بی نظیر در دنیای معاصر بود.

وی با بیان اینکه مبانی فکری و اعتقادی انقلاب در هماوردی با فرهنگ و تمدن منحط و لیبرالیسم غرب قرار گرفت، اظهار کرد: انقلاب از نظر سیاسی منجر به استقلال ایران و به هم ریختن ابهت پوشالی غرب شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : همچنین انقلاب اسلامی مستشاران مداخله گر خارجی را بیرون انداخت و نظامی ولایی را محقق کرد.

مظفر بیان کرد: نظام سطله از آغازین روزهای انقلاب از همه ابزاری که در اختیار داشت اعم‌ از به کارگیری همه شیاطین، علیه انقلاب وارد کارزار شده و انواع فتنه را علیه انقلاب به کار بردند.

وی با اشاره به جنگ هشت ساله دفاع مقدس عراق علیه ایران، افزود: دشمن برای براندازی انقلاب هشت سال جنگ تحمیلی را به انداخته و بیش از ۲۰۰ هزار و ۸۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ۴۰ سال از انقلاب شکوهمند می گذرد و هر روز اتاق های فکر بیگانه مهم ترین دستور کارشان توطئه علیه نظام و براندازی نظام سیاسی ایران است.

مظفر ادامه داد: دشمن هر سال میلیاردها دلار برای براندازی نظام ما بودجه تصویب کرده و کشور های ذلیل را برای همکاری به خدمت گرفت اما در تمامی نقشه ها با شکست مفتضحانه رو به رو شد.

وی با بیان اینکه دشمن برنامه فروپاشی ایران را از درون طراحی کرده و فتنه هایی را به راه انداخت، اظهار کرد: علی رغم تمام این برنامه ها، این انقلاب همچنان به کوری چشم دشمنان و بدخواهان با داشتن رهبران الهی زنده که پویا باقی مانده و نهال انقلاب به درختی تنومند تبدیل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروزه آنچنان درخت انقلاب تنومند شده که ایران موجب خشم و غضب دشمن و سبب شگفتی دوستان انقلاب تبدیل شده است.

مظفر با اشاره به فتنه ۸۸ بیان کرد: افرادی فکر می کنند این فتنه به بهانه تقلب در انتخابات بوده اما با مرور بر روند فتنه و مطالعه دقیق بر آغاز و پایان آن، متوجه می شویم انتخابات یک بهانه بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این فتنه اصل نظام نشانه بود، بیان کرد: این فتنه به بهانه انتخابات شروع شد ولی تغییر ماهیت داد و عکس رهبری پاره و احکام اسلامی به تمسخر گرفته شد.

مظفر با بیان اینکه در روز قدس در لب سیگار می کشیدند و با کفش به نماز ایستادند، افزود: کانون های فکری سراسر دنیا علیه انقلاب بسیج شده و تمام جاسوسخانه ها، اتاق های فکر و رسانه ها در ایجاد رعب با هم همکاری کردند.

وی با بیان اینکه تمام سفارت خانه ها تبدیل به مراکز جاسوسی شدند، اظهار کرد: مقامات آمریکایی و اسرائیلی گستاخانه علیه انقلاب صحبت و جنبش سبز را یاران خود معرفی کردند.

انقلاب آنجا که ارزش های انقلاب در خطر باشد با کسی شوخی نمی کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تحلیل آن ها در فتنه ۸۸ این بود که بین نسل جدید و قدیم فاصله افتاده است، افزود: تحلیل دیگر آن ها این بود که نسل قدیم هم خسته و گرفتار اشتغال و سیر کردن شکم های شان شده اند و آماده برای بریدن از انقلاب هستند.

مظفر با بیان اینکه انقلاب در طول چهل سال گذشته ثابت کرد آنجا که ارزش های انقلاب و امام راحل در خطر باشد با کسی شوخی نمی کند، افزود: آنجایی که انقلاب در خطر باشد، مردم با شکم گرسنه هم می ایستند و از انقلاب و خون شهدا دفاع می کند.

وی با بیان اینکه انقلاب فتنه را تبدیل به فرصت کرد و نشان داد مردم به انقلاب پشت نمی کنند، افزود: حماسه ۹ دی یوم الفصل بود چراکه شیطان با تمام سوار خود بسیج شدند اما مردم باطل را از حق جدا کرده و آن ها را به زباله دان تاریخ انداختند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سوال که آیا تنها در انقلاب است که خواص تغییر چهره می دهند؟، آیا تقصیر انقلاب است که افرادی زمانی از امام تاییدیه داشتند از انقلاب فاصله گرفتند؟، اظهار کرد: مسئله فتنه و فتنه گری مخصوص اسلام و انقلاب نیست بلکه ریشه تاریخی دارد و در دوران پیامبران هم بوده است.

برخی گرفتار مزه چرب و شیرین دنیا شده اند

مظفر بیان کرد: سامری فردی مومن و در کنار موسی بود اما نسبت به جانشین این پیامبر بی اعتنایی کرده و مردم را از مسیر هدایت باز می دارد.

وی با بیان اینکه در اسلام دگر اندیشی ها را فراوان داشته ایم، افزود: جاهیلت ها در عصر پیامبر هم وجود داشت و نخستین انحراف در یوم الخمیس رخ داد که تعبیر نامناسبی برای پیامبر اکرم (ص) به کار بردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عوامل مختلفی سبب تغییر چهره خواص شده است، افزود: تنها ناآگاهی باعث این امر نبود بلکه برخی گرفتار مزه چرب و شیرین دنیا شده اند و به طمع پول تغییر ماهیت داده اند.

مظفر با بیان اینکه برخی هم گرفتار مسئله کج اندیشی و نفهمی بوده و قدرت تشخیص حق از باطل نداشتند، افزود: شخصیت ها هرگز ملاک حق نیستند بلکه حق باید میزان سنجش ما باشد.

وی اظهار کرد: اختیارات امام همان اختیارات رهبری بوده و اگر در خط امام هستیم، لپ کلام و اندیشه امام ولایت فقیه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برداشت غلط سبب برخی از انحراف ها شده است، افزود: برخی دیگر از انحراف ها هم به دلیل بی بصیرتی منجر شده است.

مظفر اظهار کرد: رایس در گفته های خود بیان کرده که سال ها در کاخ سفید برنامه ریزی می کردیم و اتاق فکرهایی تشکیل دادیم اما رهبری با یک سخنرانی تمام نقشه های ما را نقش بر آب می کرد.

وی با بیان اینکه راهنمایی های رهبری، حضور فعال مردم، استقامت و پایداری در راه هدف و میثاق با ولایت فقیه موصون بخش نظام است، افزود: اگر ملت لحظه ای غفلت کند، بلایی سرمان می آید که در منطقه اتفاق افتاده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بمب هسته ای نمی خواهیم چراکه مردم خودشان بمب هسته ای هستند، افزود: هر روز در توطئه هستیم اما هر روز اقتدار ما بیشتر می شود.