برخی از افراد حاضر در فتنه امروز پست و مقام در کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی‌حسینی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در ورامین با بیان این که مردم همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند، گفت: متاسفانه عده‌ای مسئول نمی‌خواهند مشکلات مردم برطرف شود.

وی گفت: هر مسئولی نخواهد مشکل مردم حل شود و کم‌کاری کند فتنه‌گر اقتصادی است، متاسفانه امروز عده ای که در فتنه ۸۸ در صف فتنه گران بوده و به اموال عمومی ملت آسیب زدند، پست و مقام دولتی دارند و بر مردم و نظام منت نیز می گذارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقش کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس در فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: فتنه ۸۸ براندازی تمام عیاری برای نظام جمهوری اسلامی بود و که برای مدت ۱۰ سال برای اجرای آن نقشه کشیده بودند .

وی با بیان این که اسناد و مستندات توطئه های دشمنان علیه ملت ایران در فتنه ۸۸ موجود است، گفت: این فتنه خطرناک با درایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم برچیده شد، اما دشمن همچنان در حال فتنه و فتنه انگیزی است، اما کشور ما روز به روز مقتدرتر و پر توان تر به مسیر خود ادامه می دهد، ولی در این راه باید آگاه بود.